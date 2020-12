Neuer Friseursalon in Ennepetal: „Elif’s Glam Hair“ eröffnet

Ennepetal. „Elif’s Glam Hair“ ist neu an der Voerder Straße 88. Elif Ecevit bereichert mit ihrem Salon das Angebot der Coiffeure in Ennepetal.

Elif Ecevit eröffnete in der Voerder Straße 88 „Elif’s Glam Hair“ und bereichert damit das Angebot der Ennepetaler Coiffeure. „Ich freue mich, dass Sie in Zeiten einer Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben“, so Bürgermeisterin Imke Heymann. Gemeinsam mit der MyCity-Vorsitzenden Barbara Mittag wünschte das Ennepetaler Stadtoberhaupt zur Neugründung alles Gute und überbrachte Grüße der Stadt Ennepetal.

Friseurin Elif Ecevit öffnet ihren Salon aktuell montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.