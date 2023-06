Neuer Pastor: „Wir sind alle nicht immer gute Katholiken“

Peter Kroschewski zeigt sich in seiner ersten Messe in der Propstei St. Marien gemeindenah.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Peter Kroschewski, neuer katholischer Pastor für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, überrascht beim Auftaktgottesdienst mit klaren Worten.

Einen stimmungsvollen Auftaktgottesdienst feierte am vergangenen Sonntag Peter Kroschewski, neuer Pastor für die Gemeinden in Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm der katholischen Propstei St. Marien. In der gut gefüllten Schwelmer Marienkirche zeigte er sich offen und gemeindenah.

Es waren Gemeindemitglieder aus allen drei Städten der Propstei St. Marien sowie Familie, Freunde und Wegbegleiter aus Kierspe und Essen, den vorherigen Einsatzorten von Pastor Peter Kroschewski, in die Schwelmer Marienkirche gekommen, um den ersten Gottesdienst des neuen Pastors mitzufeiern. Für stimmungsvolle Musik sorgte die Schola Cantorum unter der Leitung von Kirchenmusiker Ulrich Isfort.

Überraschte Besucher

Als Peter Kroschewski seine Predigt beginnt, zeigte er sich wortwörtlich gemeindenah: mit Mikrofon in der Hand predigte er nicht vom Altar aus, sondern ging durch die Reihen der Kirchenbänke. Durchaus zur Überraschung des ein oder anderen Gottesdienstbesucher.

Dabei ging er auf das zuvor gehörte Matthäus-Evangelium ein und machte deutlich: „Wir sind alle ein Teil dieser Welt, wir sind alle nicht immer gute Katholiken und hadern zwischen Gut und Böse und machen auch Fehler. Aber wir sind immer wieder von Jesus eingeladen, und unsere Kirche ist für alle Menschen da.“

Da sein, das möchte auch Peter Kroschewski in der Propstei St. Marien und lud die Gemeindemitglieder dazu ein, das Gespräch zu ihm zu suchen. Als Pastor für die gesamte Propstei wird er in allen drei Städten im Einsatz sein, „und ich freue mich darauf, in dieser großen Pfarrei den Menschen nah zu sein“.

Freude über neuen Seelsorger

Die Freude über einen neuen Seelsorger teilte auch Matthias Braun vom Pfarrgemeinderat: „Wir können froh sein, in Anbetracht der immer weniger werdenden Priester, einen neuen Seelsorger bei uns zu haben.“ Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zu einem lockeren Kennenlernen im Pfarrsaal eingeladen und die Gemeindemitglieder nutzten die Gelegenheit, persönlich mit Peter Kroschewski ins Gespräch zu kommen. Aber auch ehemalige Wegbegleiter aus Essen freuten sich über ein Wiedersehen und verrieten: „Er hat auch schon bei uns tolle Predigten gehalten und wir vermissen ihn sehr“.

