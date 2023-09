Neuer Stoffrucksack mit Gevelsberger Wahrzeichen

Gevelsberg. Gevelsberg: Pro City bringt einen neuen Stoffrucksack auf den Markt. Wo er zu kaufen ist, wie viel er kostet.

Pro City bringt einen neuen Stoffrucksack auf den Markt. Das besondere Motiv des Rucksacks stellt die weiße Stadt-Silhouette dar, die aus den Wahrzeichen Gevelsbergs bestehen. Das rote Backsteingebäude des Gevelsberger Stadtwappens, das Riesenrad, Sinnbild für die schrägste Kirmes Europas und die Harfe an der „SPD-Schleife“ stehen dabei symbolisch für die Stadt. Pro City gibt an, die Beutel klimaneutral zu produzieren und recycelte Fasern zu verwenden.

Passend zum Erlebnishandel am Sonntag, 10. September, lassen sich die Rucksäcke für 7,50 Euro bei Lotto Neubert in der Fußgängerzone und bei Feinkost Hedtstück erwerben. Der Erlebnishandel lockt seit mehreren Jahren die Menschen in die Gevelsberger Innenstadt.

Das Rahmenprogramm zum verkaufsoffenen Sonntag findet zwischen 13 und 18 Uhr statt. Neben dem neuen Rucksack lassen sich andere Sachen in den offenen Geschäften und den Marktständen auf der gesperrten Mittelstraße kaufen und bestaunen. Die Blaulicht-, Auto- und Büchermeile laden zu aufregenden Erlebnissen oder zum entspannten Bummeln ein. Bei vorausgesagten 29 Grad Celsius findet man in der Innenstadt schattige Plätzchen zum Ausruhen und Schlemmen, denn auch kulinarisch wird viel geboten. Kinder können sich währenddessen auf einem Kinderkarussell vergnügen oder auf der Hüpfburg die DLRG austoben.

Beim Flanieren sollte ein genaues Auge auf die Schaufenster der Läden geworfen werden. Dort verstecken sich 14 Buchstaben, die zusammen ein Lösungswort ergeben. Hat man einen Buchstaben gefunden, kann man in dem Geschäft eine Teilnehmerkarte abholen. Sobald das Lösungswort errätselt wurde, sollte man dieses per Mail oder Karte an Pro City schicken, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen.

Pro City ist die Werbe- und Marketinggemeinschaft in Gevelsberg und hat zahlreiche Mitglieder aus Einzelhandel, Dienstleistung, Vereinswesen, Industrie und Handel sowie der Gastronomie.

Wer neben dem Rucksack noch eine passende Tasse für 7,50 Euro sein Eigen nennen möchte, kann auf der Homepage (www.procity-gutschein.de) oder dem Pro-City-Büro, Großer Markt 13, zuschlagen. Dort wird ab Montag, 10. September, auch der neue Stoffrucksack angeboten.

