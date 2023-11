Das Team der neuen Fielmann-Niederlassung in Schwelm an der Hauptstraße.

Schwelm Optiker Fielmann ist jetzt auch in der Schwelmer Fußgängerzone mit einer Filiale vertreten. Die Kette macht ein großes Versprechen.

Fast 12.000 Brillen werden jedes Jahr von den Optikern in und um Schwelm verkauft. Rund 5000 davon will künftig ein einziges Fachgeschäft verkaufen: die neue Niederlassung von Fielmann, die jetzt an der Hauptstraße 42-42a eröffnet hat.

Niederlassungsleiter Daniel Leinen ist sichtlich glücklich, dass es nun endlich losgehen kann. Gemeinsam mit seinem Team hat er in den vergangenen Tagen alle Brillen, die auf den rund 90 Quadratmetern Verkaufsfläche in hellem, elegantem Ambiente präsentiert werden, auf Hochglanz poliert. Mehr als 1000 unterschiedliche Fassungen großer Marken und Designer gibt es in der neuen Fielmann-Filiale, darunter auch mehrere hundert Fassungen zum Nulltarif. Fielmann investiert 500.000 Euro in sein neues Fachgeschäft. Daniel Leinen freut sich über die modern ausgestatteten Räume: „Wir haben zwei Räume für Sehtests und natürlich eine Werkstatt.“

Die Neueröffnung des Geschäfts in Schwelm betrachtet Leinen als Bekenntnis zur Innenstadt. „Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Einkaufsstraße attraktiv bleibt.“

