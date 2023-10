Neues Flick-Flack-Theaterstück: Hier gibt es Freitickets

Gevelsberg. „Sugar, manche mögen’s heiß!“ heißt das neue Stück des Flick-Flack-Theaters. Wir verlosen Freitickets für die turbulente Theaterkomödie.

Eine Komödie voller Witz, toller Musik und natürlich ordentlich Spannung bringen die Maxis des Flick-Flack-Theaters auf die Bühne. „Sugar, manche mögen’s heiß!“, heißt das Stück, das am 28./29. Oktober sowie 4./5. November um jeweils 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) im Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8 in Gevelsberg, aufgeführt wird. Unsere Redaktion verlost 4 x 2 Tickets.

Die Filmkomödie „Manche mögen’s heiß“ gilt heute als wohl bekanntester Film von Marilyn Monroe und Billy Wilder. In der Theaterkomödie „Sugar, manche mögen’s heiß!“, das auf dem Hollywoodstreifen basiert, versprechen die Darsteller genauso wie die Musik einen äußerst unterhaltsamen Theaterabend. Die Komödie handelt von zwei arbeitslosen Jazzmusikern, die zufällig zwischen die Fronten rivalisierender Banden geraten und sich bald auf deren Abschussliste befinden. Kurz entschlossen treten die Beiden die Flucht nach vorn bzw. in den sonnigen Süden an und heuern bei einer Damen-Jazz-Kapelle an, die in Florida ihr nächstes Engagement hat. Natürlich in Frauenkleidern und allem was dazu gehört. . .

Unter der Regie von Sabine Masmeier-Wegemann bringen die Maxis des Flick-Flack-Theaters die Theaterkomödie „Sugar, manche mögen’s heiß“ auf die Bühne. Mitwirkende sind: Anna Nüschen, Julia Lorenz, Mona Brink, Sarah Schulte, Lukas Arndt, Raphael Nüschen, Siegfried Schilling, Celina Leinberger, Julia Diedrich, Martin Zanettin, Birgit Pohlmann, Lennart Kiehl, Lisa Mittelmann, Yannik Oderwald und Nico Vorhauer. Um die Technik kümmert sich Daniel Belz.

Eintritt: 7 Euro für Kinder (bis 12 Jahren), 10 Euro für Erwachsene. Kartenvorbestellungen sind möglich unter Telefon 0172/5207710 bzw. 02336/6445 oder online unter www.flickflack-theater.de

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, zwei Tickets für die Theaterkomödie gewinnen möchten, nehmen Sie bis einschließlich 12. Oktober online unter www.wp.de/flickflack an unserer Verlosung teil. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.Datenschutzhinweise nach DSGVO unterwww.funkemedien.de/datenschutzinformation oder kostenfrei hier: 0800 804 3333

