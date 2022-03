Innenstadt Neues Patrizierhaus in Schwelm: So wird jetzt gebaut

Schwelm. Die Fläche in Schwelms Innenstadt ist vorbereitet: So geht es jetzt beim Bau des neuen Patrizierhauses weiter

Lange schien nichts zu passieren, die Planungen für den Wiederaufbau des Patrizierhauses gerieten ins Stocken. Nun aber geht es, nachdem das Baugenehmigungsverfahren abgeschlossen ist, wie von der Sparkasse angekündigt zügig voran. Die Fläche für die Baustelle ist vorbereitet, Ende des Monats soll Grundsteinlegung sein.

Lesen Sie auch: Schwelm: Diebe schlachten Neuwagen auf Autohaus-Gelände aus

Dass sich was tut an einer der zentralsten Orte in der Schwelmer Innenstadt, bekamen die Menschen Ende vergangener Woche mit. Um die Fläche so vorzubereiten, dass demnächst dort gearbeitet werden kann, mussten die verbliebenen zwei Lindenbäume und zwei unmittelbar im Baufeld stehende Kugelahorne gefällt werden. Viele Schwelmer schauten dabei zu und fragten sich auch, ob dies wirklich nötig war.

Bäume gefällt

Das war es, machten Stadt und Sparkasse anlässlich der Fällarbeiten vergangene Woche klar. Die Bäume hätten keine Zukunft mehr gehabt. Wie schon die Linden am oberen Neumarkt, die vor geraumer Zeit der Baustelle fürs neue Rathaus weichen mussten, hätten auch die jetzt gefällten Bäume durch die Ausschachtungsarbeiten mindestens die Hälfte ihrer Wurzeln verloren und darüber hinaus keine Krone mehr ausbilden können. Zu dieser Einschätzung seien sowohl die Fachleute der Abteilung Stadtgrün der Technischen Betriebe Schwelm wie auch die der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz gekommen. Auch die beiden letzten verbliebenen Linden wären durch die zu erwartenden Schäden im Wurzel- und Kronenbereich nicht zu retten, hieß es von Seiten der Sparkasse und Stadt.

Es soll jedoch auf jeden Fall einen Ausgleich geben. „Für die beiden zu fällenden Kugelahorne sind nach Abschluss der Baumaßnahme mit der Stadt Schwelm im Detail abzustimmende Ersatzpflanzungen vorgesehen“, teilte die Sparkasse mit. Und zu den Straßenlinden versicherte Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard: „Für diese Bäume wird bei der Neugestaltung des Rathausumfeldes im Rahmen des ISEK Ersatz geschaffen. Es liegt der Verwaltung ebenso wie den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen, Bäumen in der Innenstadt einen lebensfähigen Raum zu bieten, nicht zuletzt, um damit auch ein angenehmes Klima innerhalb der dichten Bebauung zu befördern.“

So geht es weiter

Mit dem Fällen und Beseitigen der Bäume ist die Fläche nun frei zur Einrichtung der Baustelle. Dies soll schon in wenigen Tagen, am kommenden Montag, geschehen. Beauftragt mit dem Wiederaufbau des altehrwürdigen Patrizierhauses wurde als Generalunternehmen die Schmeing Bau GmbH aus Bocholt.

Weiteres Vorgehen wird Ausschuss vorgestellt Im Zusammenhang mit der geplanten Ersatzpflanzung verweist Bürgermeister Stephan Langhard auf den „Leitfaden Stadtbaum“ der Erfurt-Stiftung, der im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung vorgestellt wurde. Der Leitfaden wird im Rahmen eines Workshops durchgearbeitet und das weitere Vorgehen in der kommenden Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 26. April vorgestellt. Das Ziel ist ein verbindlicher Rahmen für den Umgang mit Stadtbäumen im Bestand, aber auch mit der Auswahl der Bäume und deren Standorte bei Neupflanzungen.

Bevor es ans eigentliche Bauen geht, muss zuerst der Untergrund entsprechend hergerichtet werden. Dazu ließ die Sparkasse am Montag wissen: „Zunächst ist es erforderlich, das Baufeld insgesamt freizuräumen. Zu diesem Zweck wird ein Bagger Erdarbeiten ausführen“.

Anschließend geht es um die Gründung für das neue Gebäude. Der Zeitplan sieht so aus, dass die vorbereitenden Arbeiten sowie Erdarbeiten in der zweiten Märzwoche ausgeführt werden. In der dritten Märzwoche wird das Gelände dann auf die entsprechend erforderliche Höhe vorbereitet und ein Kran aufgestellt.

Die Sparkasse lässt keinen Zweifel daran, dass sie nach den Monaten, in denen es beim Wiederaufbau nicht wie gewünscht voranging, nun richtig Gas geben wird. Ende März soll der Grundstein gelegt werden, im Dezember 2022 das „neue“ Patrizierhaus fertiggestellt sein, sofern beim Bau keine unerwarteten Probleme auftreten.

Ursprünglich wollte die Sparkasse das Gebäude, was sie von der Stadt erworben hatte, bereits im Jahr 2020 bezogen haben. Aufgrund enormer Schäden am Holzwerk und an tragenden Teilen musste das alte Verwaltungsgebäude der Brauerei im Jahr 2020 komplett abgerissen werden – zum großen Bedauern vieler Menschen in der Kreisstadt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

„Jedoch stand bereits zu diesem Zeitpunkt fest“, erläuterte Sparkassenvorstand Christoph Terkuhlen, „dass das beliebte Gebäude im Zentrum der Stadt wieder in gleicher Bauart neu errichtet werden sollte.“ Optisch wird der Neubau das historische Vorbild in Ständerwerk-Bauweise aufgreifen, der Baukörper allerdings massiv sein.

Die Sparkasse wird in dem Gebäude direkt gegenüber ihrer Hauptstelle die Geschäftsbereiche „Private Banking“, Versicherungen und Immobilien unterbringen.