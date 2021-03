Neues Schnelltest-Zentrum im Schwelm-Center

Das Schwelm-Center von außen. In dem Ladenlokal, in dem früher C&A drin war, eröffnet am Mittwoch ein Schnelltestzentrum.

Schwelm. In Schwelm eröffnet am Mittwoch ein Schnelltestzentrum. Es befindet sich in den Räumen, wo früher C&A drin war.

Zentral gelegen in der Stadtmitte – nämlich im früheren ­

C-&-A-Ladenlokal im Schwelm-Center in der Untermauer Straße - nimmt von Mittwoch, 31. März, an die Staats & Niggemann Security GmbH in Kooperation mit der Stadt Schwelm den Betrieb eines Corona-Schnelltestzentrums auf. Die Lage des Testzentrums dürfte für viele Bürgerinnen und Bürger, die von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, sehr günstig sein.

Ab Mittwoch können Interessierte unter www.sns-security.de Termine buchen. Weitere Informationen folgen.