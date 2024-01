Neues vom Mond: Sternwarte Ennepetal bietet Führung an

Die Volkssternwarte Ennepetal lädt am 19. Januar zu einer Mondführung ein.

Ennepetal Für das erste Quartal hat das Team der Volkssternwarte wieder Veranstaltungen im Angebot. Worauf sich Besucher freuen können.

Zu einer Mondführung lädt die Sternwarte Ennepetal am Freitag, 19. Januar, ab 19 Uhr ein. Mit dem großen Teleskop werden interessante Details von der Oberfläche des Erdtrabanten gezeigt: Krater, Gebirgszüge, Täler, Lava-Verwerfungen und andere spannende geologische Merkmale. Dabei erfahren die Besucher auch Wissenswertes über die Entstehung und geologische Entwicklung des Mondes. Bei bedecktem Himmel werden die Oberflächendetails in unserem Vortragsraum anhand von Bildern erklärt. Die Veranstaltung ist auch für interessierte Kinder geeignet. Es referiert Klaus Becker von der Volkssternwarte Ennepetal.

Zu einer Himmelsführung mit Vortrag und anschließender Beobachtung lädt die Ennepetaler Sternwarte am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr ein. Dazu wird zunächst der Sternenhimmel mit einem Computer in den Vortragsraum geholt. Danach geht es auf eine Tour durch den aktuellen Sternenhimmel. Es werden die Sternbilder erklärt und wie man sie findet. Der Vortrag endet mit der Erklärung von drehbaren Sternenkarten und entsprechenden Apps. Wenn keine Wolken die Sicht behindern, können die Sternbilder in der Vielzahl der Sterne des natürlichen Himmels wiedergefunden werden. Beim Beobachten der Sterne und Planeten – auch durch das große Spiegelteleskop – werden die Mitglieder der Volkssternwarte Fragen beantworten. Referent des Abends ist Hendrik Wölper.

Eine weitere Himmelsführung findet am 1. März und 29. März statt. Weil ab April die Sonne erst nach 20 Uhr untergeht und die Beobachtung der Sterne dadurch erst nach 22 Uhr möglich wird, wird die nächste Himmelsführung dann erst wieder Ende September oder im Oktober angeboten.

Einen Vortrag über den Mond gibt es am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr. Der Mond ist ein ständiger Begleiter der Erde und belebt unseren Nachthimmel. Doch wie ist der Mond entstanden? Wie ist der Mond aufgebaut und wie beeinflusst er die Erde? Diese Fragen werden in dem Vortrag mit vielen anschaulichen Grafiken und Bildern erläutert. Den Vortrag hält Klaus Becker.

Um die verflixte Lichtgeschwindigkeit geht es am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr. Welche Science-Fiction-Version ist die wahrscheinlichste? Ist Reisen mit Über-Lichtgeschwindigkeit möglich? Ein Vortrag nimmt Antriebe der modernen Science-Fiction unter die Lupe. Was davon ist die wahrscheinlichste Zukunft? Was davon widerspricht nicht der modernen Physik? Referent ist Andreas Hintze.

Ein Vortrag über die Apollo-Missionen steht Freitag, 22. März, ab 20 Uhr auf dem Programm. In den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts plante die NASA einen bemannten Flug zum Mond. Wie dieses äußerst abenteuerliche Projekt umgesetzt wurde, wird in diesem Vortrag anschaulich erläutert. Erklärt wird auch, wie es zum Scheitern der Apollo 13-Mission kam und wie es die Astronauten dennoch schafften, wieder zur Erde zurückzukehren. Der Vortrag wird abgerundet durch viele eindrucksvolle Bilder von der Oberfläche des Mondes, welche bei den Apollo-Landungen gemacht wurden. Referent ist Klaus Becker.

