Neustart für Sommerfest der Taubenväter – das ist geplant

Gevelsberg. Das Sommerfest der Taubenväter in Gevelsberg findet in diesem Jahr wieder statt. So sieht das Programm aus. So geht es dem Verein derzeit.

Der Verein „Menschen helfen Menschen e.V. („Taubenväter“) veranstaltet nach zweijähriger Corona-Pause wieder sein dreitägiges Sommerfest – erneut auf dem Hofgelände hinter der Volkshochschule an der Mittelstraße in Gevelsberg.

Für die Taubenväter ist es dabei sehr wichtig, endlich wieder eine Veranstaltung durchführen zu können, Veranstaltungen sind für das Spendenaufkommen des gemeinnützigen Vereins von großer Bedeutung. „Das Sommerfest mit der großen Tombola ist eine der wichtigsten finanziellen Säulen, um den Spendentopf für die Ausschüttung zu füllen“, freut sich der neue Taubenväter-Vorsitzende Andreas Linke auf das kommende Wochenende und hofft daher auf viele Gäste und das passende Wetter.

Traditionell gehört ein Rahmenprogramm dazu: Los geht es am Freitag, 5. August, ab 17 Uhr mit dem Dämmerschoppen. An den beiden übrigen Tagen beginnt der Betrieb bereits am Mittag. Gleich zum Auftaktabend und an den beiden weiteren Festtagen sorgt ein DJ für Unterhaltung für jede Altersgruppe.

Finale mit Tombola-Ziehung

Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils ab 13 Uhr an der Kaffee- , Kuchen- und Tortentafel wieder reichlich Auswahl an leckeren Spezialitäten– mit freundlicher Unterstützung der Gevelsberger Kindergärten, die die Taubenväter mit Kuchen und Torten aus eigener Herstellung unterstützen. Für das weitere kulinarische Wohlbefinden an allen drei Festtagen sorgt das Team um „Küchenchef“ Mehmet Dere mit Steaks und Würstchen vom Grill und Pommes-Frites.

Nach dem sonntäglichen Frühschoppen ab 11 Uhr ist noch ein musikalisches Gastspiel der Spielleutevereinigung Gevelsberg beim Sommerfest der Taubenväter geplant. Am Schnurrad wird ebenfalls wieder an allen drei Festtagen gedreht und auch an den Getränkeständen wird sicher die bekannt gute Laune herrschen.

Mit der Ziehung der Tombola-Preise gegen 16 Uhr klingt das dreitägige Fest am Sonntag gemütlich aus. Lose hierfür können im Vorfeld bei allen Mitgliedern der Taubenväter sowie natürlich am Sommerfest selbst noch erworben werden.

Berlin-Reise zu gewinnen

Neben den Hauptpreisen aus dem Technikbereich gibt es diesmal noch einen besonderen Gutschein für einen Kurztrip für zwei Personen nach Berlin zu gewinnen, den der heimische Bundestagsabgeordnete Timo Schisanowski den Taubenvätern zur Verfügung stellt. Auf Einladung des SPD-Politikers sind darin nicht nur die Fahrt, die Unterkunft im Doppelzimmer mit Frühstück sowie diverse Essen enthalten, sondern auch noch einige interessante Besuche inklusive des Bundestages vor Ort.

Eindrücke von Sommerfest der Taubenväter aus Gevelsberg in 2019. In diesem Jahr kann die Veranstaltung wieder stattfinden. Foto: Laura Dicke / WP

Der Reinerlös aus dem Taubenväter-Sommerfest ist traditionell für wohltätige und gemeinnützige Zwecke bestimmt und wird am Jahresende bei der großen Spendenausschüttung wieder an direkt an die Spendenempfänger verteilt.

Zwar sind auf dem Spendenkonto die fehlenden Einnahmen aus den ausgefallen Veranstaltungen wie der beliebten Ü30-Party, dem Gevelsberger Stadionlauf und den Sommerfesten deutlich zu spüren, dennoch war die Spendenbereitschaft und das Vertrauen in die Taubenväter auch während der Corona-Pandemie weiterhin vorhanden.

60.000 Euro Spenden als Ziel

„Das ehrt und freut uns gleichermaßen, dass viele Institutionen, Gewerbetreibende und Privatpersonen unseren Verein in den letzten beiden Jahren weiterhin mit Geldspenden in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben“, sagt Vereinsgeschäftsführer Marco Marcegaglia. Auch aus Beerdigungen, bei denen statt Blumen um eine Spende an die Taubenväter gebeten wird, erhält der Verein regelmäßig Gelder.

„Wir wollen am Jahresende mindestens die Ausschüttungssumme des Vorjahres erreichen“, sind sich Andreas Linke und Marco Marcegaglia einig. Am Endes des Jahres 2021, als die Ausschüttung Corona-bedingt vom Dorf am Hagebölling in die großräumige erste Etage des Rupprecht-Gebäudes verlegt werden musste, wurden knapp 60.000 Euro an insgesamt 55 Spendenempfänger überreicht.

Da das Rupprecht-Gebäude derzeit als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt wird und bei einem zu erwartenden Anstieg der Corona-Fallzahlen zum Winter auch das Dorf am Hagebölling als Veranstaltungsort fraglich ist, hat sich der Taubenväter-Vorstand schon frühzeitig um Alternativen bemüht. „Es gibt mehrere Optionen für den Ort der Spendenausschüttung. Natürlich müssen wir abwarten, ob es dann erneut zu corona-bedingten Einschränkungen kommt und die Ausschüttung stattfinden kann“, so Marcegaglia.

