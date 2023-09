Nicht vergessen: Jetzt für Kindergartenjahr 2024 anmelden

Die Anmeldungszeit für das Kindergartenjahr 2024/2025 in Schwelm läuft noch für einige Wochen. (Symbolfoto).

Schwelm. Die Anmeldung über das Online-Portal für das Kindergartenjahr 2024/2025 läuft bereits und ist nur noch wenige Wochen uneingeschränkt nutzbar.

Die Stadtverwaltung wendet sich aktuell an Eltern mit Informationen zur Kindergartenvoranmeldung und zur Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2024. Nachdem in den meisten Einrichtungen die Eingewöhnungszeit der diesjährig neuen Kinder zum Ende kommt, beginnt bereits langsam die Auswahl der Kindergartenkinder für das nächste Kindergartenjahr.

Anmeldeportal „Kita online“

Wie in den vergangenen Jahren auch, bekommen alle Eltern, die ihr Kind für das Kindergartenjahr 2024/25 über das Anmeldeportal „Kita online“ angemeldet haben, ab dem 15. Januar 2024 die Zu- bzw. Absagen aus den Wunscheinrichtungen. Damit die Einrichtungen bezüglich der vorangemeldeten Kinder eine verlässliche Auswahl treffen können, wird das Anmeldeportal „Kita online“ im Zeitraum vom 15. November bis zum 15. Januar 2024 nur noch eingeschränkt nutzbar sein. Neuanmeldungen können vorgenommen werden, Veränderungen an bereits bestehenden Anmeldungen können nicht mehr erfolgen. Eine Änderung der Priorisierung der Wunscheinrichtungen ist folglich nur noch bis zum 14. November möglich. Eltern werden gebeten, dies in ihrer Planung zu berücksichtigen.

Ab dem 16. Januar 2024 werden dann wieder alle Funktionen freigeschaltet. Das Jugendamt: „Sollten Sie in der Woche ab dem 15. Januar nichts aus Ihrer Wunscheinrichtung hören, nehmen Sie bitte zeitnah telefonischen Kontakt mit der Einrichtung auf!“ Für Rückfragen stehen den Eltern Frau Maschner (Kita Fachberatung, 02336/801-300) und Herr Dahlke (Jugendhilfeplaner, 02336/801-296) telefonisch zur Verfügung.

Auch der Bedarf für eine Betreuung in Kindertagespflege sollte über „Kita online“ angemeldet werden. Nähere Informationen über die Kindertagespflege erhalten Eltern bei Frau Seute (02336/801-486) und Frau Berg (02336 / 801-410).

