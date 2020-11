Nicht verwandt, aber fast ein Schwelmer Familienbetrieb

Experten haben schon des Öfteren den Tod des traditionellen Einzelhandels vorhergesagt. Doch Fachleute können auch irren. Das meint zumindest das Team von Radio Becker. Das Radio- und Fernsehgeschäft mit Sitz in der Hauptstraße 115 glaubt an das Geschäftsmodell – und das seit nunmehr 90 Jahren. Denn genau am 11.11.1930 haben Anna und Paul Becker mit der Geschäftsgründung den Grundstein für den Traditionsbetrieb gelegt, der heute seinen runden Geburtstag feiern kann. Das geschieht übrigens im Beisein von Mitgesellschafter Norbert Becker, der im Gründungsjahr das Licht der Welt erblickte und bereits im Juli seinen 90 Jahre Geburtstag feiern konnte.

Durch Höhen und Tiefen gegangen

Viele Höhen und Tiefen hat Radio Becker seitdem bewältigt, einen Weltkrieg überdauert, eine Währungsreform gemeistert und einen verheerenden Brand in den Geschäftsräumen 1978 überstanden. Zuletzt war und ist natürlich Corona eine ganz spezielle Herausforderung. „Zu den Highlights der jüngeren Geschäftszeit zählt sicher die Solidarität unserer Kunden, die wir nun in den Corona-Zeiten erleben dürfen“, sagt Geschäftsführer Michael Folle. Zum Lockdown im März sah es im gesamten Einzelhandel düster auch, kein Kunde durfte mehr im Laden bedient werden. „Zu diesem Zeitpunkt wussten wir ja überhaupt nicht, wie es weitergehen sollte.“ Radio Becker machte sich in dieser schwierigen Zeit das Internet zunutze und startete eine Online-Aktion – mit überwältigendem Erfolg. „Über Facebook haben wir am 17. März aufgerufen, uns zu helfen. Kunden, Freunde und Bekannten haben den Post knapp 2500-mal geteilt, gelikt oder kommentiert und wir hatten fast 80.000 Ansichten. Das ist mit Abstand die beste Online-Aktion gewesen, die wir je hatten“, so Folle.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, hofft Radio Becker einigermaßen durch die Krise zu kommen. Hoffnung machen Michael Folle seine Kollegen. Dazu muss man wissen, das ein Teil des Teams zu den Gesellschaftern gehört. Norbert Becker und seine Frau Brunhilde Becker hatten keine Kinder. Daher sind vier langjährige Mitarbeiter (Michael Folle, Frank Weustermann, Dieter Kaltenbach, Thorsten Kaltenbach) als Gesellschafter 1994 in die GmbH mit eingestiegen, um den Fortbestand der Firma zu sichern. 2002 wurde Michael Folle neben Norbert Becker zum Geschäftsführer ernannt, Dieter Kaltenbach, mittlerweile in Rente und als Gesellschafter ausgeschieden, arbeitet als Aushilfe aber noch mit. „Wir sind zwar alle nicht miteinander verwandt, jedoch kennen wir uns alle Jahrzehnte, man kann fast von einem Familienbetrieb sprechen“, sagt Michael Folle und nennt als Beispiel seine Krebserkrankung. „Ich bin zweimal für jeweils knapp sieben Monate ausgefallen. In dieser Zeit haben die übrigen Kollegen meine Arbeit übernommen, konnten jedoch keinen Urlaub machen, hatten keine freien Tage.“

Die Geschichte in Stichworten

Radio Becker ist seit 90 Jahren an er Hauptstraße zuhause - in unterschiedlichen Gebäuden. Foto: Privat

Zur Geschichte des Unternehmens: 1936 Eröffnung des ersten Ladengeschäft, später jedoch kriegsbedingt nur sporadisch geöffnet. Am 11. November wurde der Radioladen auf den Namen der Mutter angemeldet - als Etagengeschäft. Die Verkaufsräume waren die Wohnräume der Familie. „Mein Vater war bei der Post, reparierte die Radios der Kollegen, durfte aber als Beamter kein Geschäft betreiben“, erzählt Norbert Becker.

Und weiter in Kürze: 1954 Übernahme des Geschäftes nach dem Tod von Paul Becker durch seinen Sohn Norbert; 1975 Umzug in den Neubau Hauptstraße 115; 1975 Eintritt in die Ruefach Einkaufskooperation die später in die RIC (gemeinsam mit der Interfunk) umbenannt wurde; 1994 Eintritt von vier langjährigen Mitarbeitern in die GmbH; 2004 Eintritt in die Einkaufsgenossenschaft Euronics, die aus einem Joint Venture der Ruefach, Interfunk und RIC hervorging; 2008 Umbau der Geschäftsräume und der Fassade auf den Euronics Standard; 2018 Eröffnung des eigenen Online-Shops.

Bei Radio Becker war Bewegung: Von der Hauptstraße 90 ging es zunächst in die Hauptstraße 93, später in die Hauptstraße 115 und schließlich am 11. November 1975 in den Neubau Hauptstraße 115. 1969 eröffnete Radio Becker das erste Stereostudio im EN-Kreis, in der Unternehmensgeschichte gab es 16 Einbrüche und in Folge eines Kabelbrands am 4. August 1978 entstand im Geschäft ein Schaden von 350.000 DM und ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden.