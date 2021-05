Nichtöffentliche Sitzungen in Schwelm müssen Ausnahme sein

Schwelm. Mit diesem Verhalten der Verwaltung in Schwelm ist der Ortsverband Schwelm der Partei Die Linke überhaupt nicht einverstanden.

Der am Dienstag digital zusammengetretene Liegenschaftsausschuss der Stadt Schwelm sollte nach Meinung des Rathauses vollkommen nicht-öffentlich tagen. Erst durch Intervention dieser Zeitung ist ein Weg gefunden worden, bei der Zusammenkunft die Öffentlichkeit herzustellen. Nicht nur bei Ausschuss-Vorsitzenden Michael Schwunk (FDP) hatte das Verhalten der Verwaltung für Verwunderung gesorgt. Auch beim Ortsverband Schwelm der Partei Die Linke ist das Vorgehen auf Unverständnis gestoßen.

Hochst befremdlich

„Als im höchsten Maße befremdlich und irritierend“, bezeichnet Jürgen Senge, Sprecher des Ortsverbandes und selbst Mitglied des Liegenschaftsausschusses, die Verfahrensweise, dass die letzte Sitzung des Liegenschaftsausschusses nach Mitteilung der Verwaltung vollkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, d.h. auch ohne Pressebeteiligung, stattfinden sollte. „Während andere Städte sogar Rats- und Ausschusssitzungen per Video für die Öffentlichkeit übertragen, verschläft auch hier die Stadt die Entwicklung. Seit Monaten soll ein Ausschuss zur Digitalisierung tagen. Bislang Fehlanzeige!“, kritisiert Senge die fehlende Aufbruchstimmung und das Verharren im Ist und Jetzt.

„Erfreulich zu hören, dass der Bürgermeister mit der Presse kein Problem hat und diese doch noch teilnehmen konnte. Die von ihm nachgeschobene Begründung, die Sitzung des Liegenschaftsausschusses zunächst als Videositzung ohne Öffentlichkeit abzuhalten, weil das derzeitige Videokonferenzsystem solches nicht hergeben würde, vermag nicht zu überzeugen. Dies hätte doch schon vorher kommuniziert werden können“, so der Vertreter der Linken in einer Stellungnahme. Erst am Montag sei die Sitzung abgesagt worden und ihr damit nur den Charakter eines Arbeitsgesprächs zugewiesen worden, ohne die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen. Aus Sicht von Jürgen Senge wäre es ein leichtes gewesen, Öffentlichkeit herzustellen. Bürger, die der Sitzung beiwohnen wollten, hätte man bitten können, sich z.B. vor der Zusammenkunft im Testzentrum im Schwelm-Center testen zu lassen und sich vorher anzumelden.

Offene Fragen

Senge schließt seine Ausführungen mit den Worten: „Es ist ein Grundsatz, dass alle Sitzungen, egal von welchen parlamentarischen Gremien, grundsätzlich öffentlich tagen müssen. Die Nicht-Öffentlichkeit ist und muss die Ausnahme bleiben. Sonst wäre der Mauschelei ja Tür und Tor geöffnet.“ Er könne die Ratsmitglieder nicht verstehen, die sich solch ein Vorgehen der Verwaltung gefallen ließen. Die Verantwortlichen in der Verwaltung, aber auch der Ausschussvorsitzende, müssten sich außerdem fragen lassen, warum sie erst am Montag die Sitzung des Liegenschaftsausschusses abgesagt hätten und dafür eine Videokonferenz ohne Beschlussfassung anberaumten. „Die Art und Weise der praktizierten Kommunikation ist aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger verbesserungswürdig. Vertrauen in Politik und Verwaltung schaffe man so nicht“, sagt der Sprecher der Linken in Schwelm.

