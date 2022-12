Nina-Warnung: Großbrand in Halle von altem Chemiewerk

Großbrand auf der Wülfing-Brache in Gevelsberg – eine 4000 Quadratmeter große leerstehende Halle stand in den frühen Morgenstunden des Zweiten Weihnachtstages in Vollbrand. Über 50 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Gevelsberg. Mit 50 Einsatzkräften ist die Feuerwehr in der Nacht in Gevelsberg ausgerückt. In einer ehemaligen Lagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen.

Unruhige Weihnachtsnacht für die Gevelsberger Feuerwehr. Ein Großbrand in einer ehemaligen Firma an der Mühlenstraße unterhalb der Bundesstraße 7 beschäftigt seit 2.30 Uhr über 50 Einsatzkräfte. Nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiter stand eine rund 4000 Quadratmeter große leerstehende Industrie-Brache in Flammen - in der könnten auch Lacke gelagert worden seinen.

Flammen schlugen aus dem Dach in den Nachthimmel, schwarzer Rauch zog über die Stadt. Es roch nach Chemikalien. Durch den Einsatz von massiven Wassereinsatz von Boden und mithilfe von zwei Drehleitern konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gebannt war die Gefahr aber noch lange nicht. Die Halle ist vermutlich einsturzgefährdet, daher gestalten sich die Nachlöscharbeiten als schwierig.

Der Einsatz dauert noch einige Stunden an. Anwohner wurden über die NINA-Warn-App gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

