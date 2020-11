Noch ein verkaufsoffener Sonntag dieses Jahr in Schwelm

Maximal einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es in diesem Jahr noch in Schwelm. Und auch der ist fraglich, ob er wegen Corona überhaupt stattfinden kann.

Schwelm. Die Einzelhändler in Schwelm wünschen sich wegen Corona in diesem Jahr keinen zweiten verkaufsoffenen Sonntag mehr.

Am 29. November wird es in Schwelm keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das ist ein Ergebnis der Mitgliederbefragung, die die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Schwelm (WGS) am Dienstag auf den Weg gebracht hatte.

Händler gegen zweiten Termin

„Was wird aus den verkaufsoffenen Sonntagen?“, hatte Daniela Weithe die 85 Mitgliedsbetriebe, darunter auch Autohändler, um ihre Meinung gebeten. 36 Einzelhändler haben an der Umfrage teilgenommen und sich mehrheitlich gegen die Geschäftsöffnung am 29. November ausgesprochen. Nicht ganz klar ist es, wie mit dem dritten Adventssonntag verfahren werden soll. Traditionell hat der Schwelmer Einzelhandel an diesem Sonntag, an dem gewöhnlich der Weihnachtsmarkt des Stadtmarketings stattfindet, seine Geschäfte geöffnet. Doch ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen Corona überhaupt stattfinden kann,wird voraussichtlich erst in der kommenden Woche entschieden. Die Umfrage der Werbegemeinschaft erbrachte jedenfalls zum dritten Adventssonntag kein klares Votum. Es herrscht Stimmengleichheit, es gab genauso viel Befürworter wie auch Gegner einer Geschäftsöffnung.

Die WGS-Chefin ist eher für einen verkaufsoffenen Sonntag am 13. Dezember. „Es muss ja nicht jeder mitmachen. In diesem Jahr sehe ich das allerdings etwas anders, auch wenn ich sonst eher dafür bin, dass wir als Einzelhändler das gemeinsam machen.“ Man müsse sich dabei auch wohlfühlen, wenn man als Einzelhändler sein Geschäft aufmacht, so Daniela Weithe.