Noch viele Fragen offen

Es mag zig Gründe geben, an der Umsetzung zu zweifeln. Es gibt aber keinen Grund, die kostenlosen Schnelltests generell in Frage zu stellen: Das meint Redakteur Andreas Gruber

Im Internet soll es schon Seiten geben, auf denen man sich die Bescheinigung eines negativen Corona-Schnelltests runterladen kann. Es sollte mich wundern, wenn da nicht getrickst wird. Und was passiert eigentlich, wenn ich mich heute in Schwelm, morgen in Gevelsberg und übermorgen in Ennepetal testen lasse? Klar, wenn ich beim Testen meine elektronische Gesundheitskarte vorlegen muss, fällt das spätestens bei der Quartalsabrechnung durch die Kasse auf. Das ist dann aber Wochen später.





Es mag zig Gründe geben, an der Umsetzung zu zweifeln. Es gibt aber keinen Grund, die kostenlosen Schnelltests generell in Frage zu stellen. Vielmehr gilt es einmal mehr denen zu danken, die allen Unwägbarkeiten zum Trotz die Sache vor Ort ins Rollen bringen. Seien es die Mitarbeiter beim Kreis oder bei den Städten, die einmal mehr die von Bund und Land aufgetragenen Corona-Hausaufgabe zu stemmen haben. Froh sein sollte man auch darüber, dass sich in so kurzer Zeit so viele gemeldet haben, die das Testen übernehmen wollen. Ein Schnelltestzentrum ist keine sichere Goldgrube, wie man derzeit meinen könnte. Es kann auch schnell zur Kostenfalle werden, wenn Personal bezahlt werden muss, die Menschen aber ausbleiben, weil sich erst in den nächsten Wochen zeigen wird, wohin die Schnelltest-Reise gehen wird. Man blicke nur nach Ennepetal. Dort sprang ein potenzieller Betreiber ab, weil ihm das wirtschaftliche Risiko zu groß war.