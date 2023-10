Notfall: Nachbar rettet Schwelmer aus dessen Wohnung

Schwelm. Es ist ein Notfall und Feuerwehr und Rettungsdienst sind schon unterwegs. Ein Nachbar hat einen Schwelmer aus einer schlimmen Lage gerettet.

Die hauptamtliche Wachbesatzung wurde am Sonntag um 7.49 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst in Schwelm zu einer Person hinter verschlossener Tür in die Taubenstraße gerufen. Drei Einsatzkräfte rückten mit dem Rüstwagen aus. Vor Ort war ein Einsatz nicht mehr erforderlich, da ein Nachbar mit einem Schlüssel die Tür bereits geöffnet hatte.

Um 14.18 Uhr wurde das Tanklöschfahrzeug mit zwei Einsatzkräften zur überörtlichen Hilfeleistung nach Ennepetal entsendet, um die örtliche Feuerwehr bei einem Brandeinsatz zu unterstützen. Der Einsatz war gegen 16.15 Uhr beendet.

Um 14.50 Uhr wurden weitere Einsatzkräfte mit einem Löschgruppenfahrzeug nach Ennepetal entsendet, um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen. Hierzu wurden ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt alarmiert. Um den Grundschutz für das Schwelmer Stadtgebiet sicherzustellen, wurden zusätzlich ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Linderhausen alarmiert.

Um 18.30 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Holthausstraße. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte weder Rauch noch Feuer. Ausgelöst hatte die Anlage durch einen Druckknopfmelder. Der Bereich wurde kontrolliert und die Anlage wieder zurückgestellt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 19.15 Uhr.

