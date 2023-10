Notfallbetreuung in AWo-Kitas: Personal protestiert

Gevelsberg. Weil das Personal wegen Kürzungen im sozialen Bereich in Düsseldorf protestieren will, wird es in einigen Kitas Einschränkungen geben.

„Gegen massive Kürzungen, die das Land NRW und auch die Bundesregierung im sozialen Bereich ab 2024 planen“, wollen Mitarbeitende aus den Kindertageseinrichtungen und anderen sozialen Angeboten der AWO EN am Donnerstag, 19. Oktober, ab 11.55 Uhr vor dem Landtag in Düsseldorf demonstrieren.

„In den über 30 Kita und weiteren rund 30 Betreuungsangeboten an Schulen der AWO EN wird es nur eingeschränkten Betrieb im Sinne einer Notfallbetreuung geben, damit sich so viele Mitarbeitende wie möglich beteiligen und ihre Frustration damit deutlich machen können“, teilte der AWO-Unterbezirk mit Sitz in Gevelsberg mit.

„Inflation, erhöhte Energiekosten und die Tarifsteigerungen, die das Auskommen unserer engagierten Mitarbeitenden gewährleisten, belasten uns erheblich. Dafür brauchen wir finanziellen Ausgleich und keine Kürzungen, sonst sind unsere Angebote nicht mehr tragbar und wir müssen z. B. Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen einschränken“, erläutert Esther Berg, Geschäftsführerin der AWO EN.

Sie appelliert auch an Eltern, sich am Protest unter dem Motto „NRW bleib SOZIAL!“ in Düsseldorf zu beteiligen. Denn das von der Landesregierung angekündigte „KITA-Rettungspaket“, so wird auch in einem Demonstrationsaufruf des AWO-Bezirksverbandes Westliches Westfalen unterstrichen, sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Geplante Einsparungen von Bund und Land gingen einmal mehr vor allem auf Kosten der Schwächsten - Kinder und deren Eltern, die auf verlässliche und gute Kinderbetreuung als Grundlage von Bildung, Integration sowie gesellschaftlicher und beruflicher Teilhabe angewiesen sind, so die Arbeiterwohlfahrt.

Zwei von der AWO EN gecharterte Busse starten am Donnerstagmorgen in Witten und Gevelsberg. Neben Mitarbeitenden der AWO EN werden auch ehrenamtlich engagierte Menschen aus den Ortsvereinen mitfahren, um an der von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtpflege organisierten Demonstration teilzunehmen.

Eltern, die sich der Demonstration anschließen möchten, erfahren Näheres dazu in den Kita der AWO EN.

