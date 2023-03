NS-Zeit: Lesung in Gevelsberg erzählt von schwerer Schuld

Gevelsberg. Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus wird an Verbrechen der NS-Zeit erinnert - mit einer Lesung, die unter die Haut geht.

Die Integrationsagentur der AWO EN lädt ein zu einer musikalischen Lesung aus dem Buch von Hans Peter Renfranz „Gegen das Vergessen“ im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie findet statt am 30. März, um 18 Uhr im Filmriss-Kino, Rosendahler Str. 18. Der Eintritt ist kostenlos.

Worum geht es? Anfang September 1987 erfährt der ZDF-Redakteur und Schriftsteller H. P. Renfranz aus einem Zeitungsartikel des Psychologen Dr. Leidinger, dass sein Vater, „Gaumedizinalrat“ Hans Hermann Renfranz in seiner Funktion als Direktor der „Gauheilanstalt“ Warta in Polen mindestens 499 Menschen mit einer geistigen Behinderung im Rahmen der Euthanasie durch Gas ermorden ließ. Der Vater hat nie über die Einzelheiten seiner Tätigkeit als Anstaltsleiter gesprochen. Er starb in der Überzeugung, dass sein Leben – so wie er es gelebt hat – gut war.

Die Erkenntnis, dass sein Vater ein Mörder war, brachte den Sohn aus dem Gleichgewicht und bestimmte von nun an sein Leben. Als Schriftsteller hat Renfranz versucht, das Unfassbare zu verarbeiten.

Es lesen Sven Söhnchen, von 1994 – 2020 Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hagen, und Rudolf Damm, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hagen. Die Lesung wird von dem Hagener Liedermacher Björn Nonnweiler musikalisch begleitet.

Die Veranstaltung ist kostenlos und wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.

