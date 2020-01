Nur ein neues Luftschloss in Schwelm?

Wenn die Ankündigungen der Gesellschafter der neuen „Bahnhof Schwelm KG“ eintreffen, ist der Abschluss der Bauarbeiten am Bahnhofempfangsgebäude in Schwelm nur noch eine Sache von Monaten. Versprechen in dieser Hinsicht gab schon viele, nur eingehalten wurden bisher die wenigsten. Die neuen Gesellschaft scheint nun die schlechte Tradition, Luftschlösser zu bauen, fortsetzen zu wollen – zumindest, was die Zeitachse für den Abschluss der Sanierungsarbeiten anbelangt.





Mir persönlich macht aber Mut, dass diesmal ein Investor aus Schwelm mit im Boot sitzen soll. Wer verliert schon gern ein Heimspiel. Das ist bei Investoren (hoffentlich) nicht anders.