Rathaus Schillerstraße in Schwelm mit dem Trausaal: Nur noch die Trauzeugen dürfen beim Ja-Wort dabei sein.

Rathaus Nur noch die Trauzeugen sind in Schwelm erlaubt

Schwelm. Darum ist Hochzeiten in Schwelm wegen Corona nicht so schön.

Auf der Grundlage der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW hat die Stadt Schwelm ihre Stadtbücherei und das Jugendzentrum, in dem ein Angebot für Kleingruppen bestand, bis vorerst zum 10. Januar geschlossen. Der Musikschulunterricht erfolgt online. Das Flutlichtlaufen an der Rennbahn wurde eingestellt.

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe Schwelm gilt: Der Zugang bleibt weiterhin einschränkt. Die Bürger und Bürgerinnen werden gebeten, sich mit ihren Anliegen telefonisch an die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu wenden. Im Bedarfsfall kann ein Termin vereinbart werden. Bürger mit Terminvereinbarung werden von den zuständigen Mitarbeitern am Gebäudeeingang abgeholt und auch wieder zum Ausgang geleitet. In den Gebäuden gilt Maskenpflicht, und die Hygieneregeln und das Abstandsgebot sind einzuhalten.

An Trauungen dürfen derzeit lediglich das Traupaar und seine Trauzeugen teilnehmen.

20 Personen bei Bestattungen

An Bestattungen dürfen bis maximal 20 Personen teilnehmen; die Trauerhalle ist geöffnet. Hier gelten Maskenpflicht, Abstandsgebot und Hygieneregeln. Die Technischen Betriebe Schwelm haben die Sperrgutannahme bis vorerst zum 10. Januar geschlossen.

Ebenso: Gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist die Bücherei St. Marien ab sofort bis voraussichtlich 10. Januar 2021 geschlossen. Das Team wünscht allen Leserinnen und Lesern gesegnete Weihnachten und freut sich auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr.