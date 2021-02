Nur Probleme: Berufskolleg Ennepetal noch bis 2022 Baustelle

Das Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises an der Wilhelmshöher Straße in Ennepetal wird saniert und modernisiert. Der erste Bauabschnitt (Trakt A und B) ist Anfang 2021 fertiggestellt. Es folgen die Trakte C, D und E (zweiter Bauabschnitt) sowie F (dritter Bauabschnitt).