O’Reillys and the Paddyhats: Neue Single, Deutschland-Tour

Gevelsberg. Die Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg haben ihre nächste Single herausgebracht und kündigen eine Deutschland-Tour an.

Die Irish Folk Punk Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg hat jetzt mit „Kingdom of Silence“ auf allen Streaming-Plattformen ihre vierte Single des kommenden Albums „Wake the Rebels“ veröffentlicht. Das neue Album wird Ende September erscheinen und gibt den Auftakt zur großen Deutschlandtour.

Die Single ist ein sozialkritischer Anti-Kriegssong, der schnelle Polkarhythmen mit Celtic Punk verbindet. Der kraftvolle Mitsingchorus wird umrahmt von dem wiederkehrenden Melodiepart, dem russischen Lied „Katjuscha“. In „Kingdom of Silence“ treffen energiegelade Rhythmen auf spannungsvolle Klangfolgen. Dieses musikalische Arrangement verbindet dabei gekonnt zeitlose Klänge mit aktueller Gesellschaftskritik.

„Kingdom of Silence“ sei ein Aufruf zur Veränderung und eine Erinnerung daran, dass die Stimme der Rebellion niemals verstummen darf, so die Band. Die Musiker verleihen dem Lied eine aktuelle und zugleich zeitlose Relevanz.

Musikvideo im Stil der 1940er

Die Veröffentlichung der Single wird von einem Musikvideo in schwarz-weiß Filmoptik im Stile der 1940er Jahre begleitet, das am kommenden Dienstag auf YouTube Premiere feiert. Gefilmt wurde im großen Saal des historischen Kinos und ehemaligen Theatergebäudes „Rex-Filmtheater“ in Wuppertal.

Fans haben außerdem Grund zur Vorfreude, da „The O’Reillys and the Paddyhats“ ihre bundesweite Deutschland-Tour für Ende September bis Oktober ankündigen.

Die genauen Termine sind online abrufbar und bieten Fans die Möglichkeit, die Band live auf der Bühne zu erleben. Tickets sind im Vorverkauf unter www.paddyhats-shop.com und bei autorisierten Ticketstellen erhältlich.

