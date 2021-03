Öffentlich ausgetragenes Armdrücken

Das öffentlich ausgetragene Armdrücken zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Firma BIW in Sachen PCB geht weiter. Unternehmenschef Ralf Stoffels erklärt, was sein Betrieb schon alles erreicht habe, Landrat Olaf Schade hält dagegen, welche Zusagen noch nicht erfüllt seien.





In der Sache mögen aus ihrer Perspektive beide Recht haben. In der Form bleibt es aber ein unwürdiges Schauspiel, das die betroffenen Bürger verständlicherweise verärgert. Was hat es mit Transparenz zu tun, wenn der Kreis Messergebnisse ohne weitere Einordnung veröffentlicht und suggestiv fragt, ob BIW sein Versprechen gehalten hat? Und was offenbart es für eine Denkweise, wenn Ralf Stoffels als Argument für das verfehlte Null-PCB-Ziel anführt, dass er sich gegen mehr Corona-Tote und für PCB-Emissionen entschieden habe. Das eine stiftet Verwirrung, das andere sorgt für Empörung. Vertrauen schafft beides nicht.