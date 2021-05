Öffnungen in Schwelm: Stadt bereitet Start der Luca-App vor

Schwelm. Luca-App soll in Schwelm wichtiger Teil des Öffnungskonzeptes zur Nachverfolgung von Kontakten sein. Infoveranstaltung online am 19. Mai.

Sinkende Inzidenzen machen Öffnungen immer wahrscheinlicher und so kann die Luca-App auch in Schwelm als wichtiges der drei Instrumente – Testen, Impfen, Nachverfolgen – einen wertvollen Beitrag bei der Rückkehr zur Normalität leisten.

Jetzt schon in der Luca-App registrieren

Schon jetzt können sich alle Interessenten als Location unter www.luca-app.de registrieren lassen und erhalten so einen QR-Code. Der QR-Code wird in das Plakat eingeklebt und so können sich Kunden, Besucher oder Gäste vor Ort einchecken. Info-Flyer zur Nutzung der Luca-App und Poster wurden vom Stadtmarketing Schwelm und der Werbegemeinschaft bereits an viele Interessenten in Schwelm verteilt und sind weiterhin kostenlos in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings in der Untermauerstraße 17 erhältlich. Eine Informationsveranstaltung zur Einrichtung und Nutzung der Luca-App in Schwelm ist angekündigt und soll am Mittwoch, 19. Mai, um 9 Uhr stattfinden.

Die Luca App kann bereits im App Store bzw. Google Playstore heruntergeladen und selbst eingerichtet werden. Neben der Nutzung der Luca-App mit einem Smartphone ist dies auch mit dem Luca-Schlüsselanhänger möglich, der zuvor einmalig registriert wird. Diese mit einem QR-Code versehenen Schlüsselanhänger hat das Stadtmarketing Schwelm in großer Anzahl bestellt. Aufgrund der enormen bundesweiten Nachfrage ist mit der Lieferung jedoch erst in ein bis zwei Wochen zu rechnen.

Online-Infoveranstaltung zur Luca-App in Schwelm

Mit einem Computer, Tablet oder Smartphone ist die Teilnahme an der Onlineveranstaltung am 19. Mai um 9 Uhr möglich unter:

https://global.gotomeeting.com/join/183161765

Oder per Einwahl über ein Telefon unter: 072160596510

Der Zugangscode lautet: 183-161-765

Weitere Informationen gibt es beim Stadtmarketing Schwelm auch unter 02336 / 860370

