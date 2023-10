„Ökologisch und fair“: Propstei St. Marien ausgezeichnet

Schwelm. DIe katholische Propstei St. Marien hat das Zertifikat „ökologisch und fair im Bistum Essen“ erhalten. Was dahintersteckt.

Einmal verschoben, aber nun war es soweit: Die katholische Propstei St. Marien, zuständig für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, hat das Zertifikat „ökologisch und fair im Bistum Essen“ erhalten.

Sebastian Neugebauer von der Abteilung „Weltkirche und Mission“ lobte in seiner Einführung die Bemühungen in der Propstei, sich um eine ökologische Grundhaltung und fairen Einkauf zu bemühen. Der TIP Umwelt hatten dazu besonders in den vergangenen beiden Jahren einiges auf die Beine gestellt. Neugebauer wies aber auch darauf hin, dass das Zertifikat ein Ansporn sein soll, am Thema dran zu bleiben. Daher wird es immer nur für drei Jahre verliehen mit jeweils neuen Zielsetzungen.

In der Propstei gibt es intensive Bemühungen, um Energie einzusparen beziehungsweise diese umweltfreundlich zu gewinnen. Des Weiteren wird schon seit einigen Jahren beispielsweise der Messwein für die Gottesdienste ökologisch und fair eingekauft.

