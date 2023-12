ÖPNV: Busse fahren an Weihnachten und Silvester nicht wie gewohnt

Ennepe-Ruhr Kreis Das Verkehrsangebot auf den Buslinien der VER wird an den Feiertagen angepasst. Hier gibt es sämtliche Informationen.

An den kommenden Feirertagen gelten auch in den Städten Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal folgende geänderte Betriebszeiten:

Heiligabend, 24. Dezember: Es gilt der Sonntagsfahrplan, Betriebsende linienabhängig zwischen 18 und 19 Uhr.

1. und 2. Weihnachtstag, 25./26. Dezember: Es gilt der Sonntagsfahrplan, Betriebsbeginn linienabhängig zwischen 10 und 11 Uhr. Betriebsende am 1. Weihnachtstag zwischen 21 und 22 Uhr, Betriebsende am 2. Weihnachtstag linienabhängig nach Sonntagsfahrplan.

Silvester, 31. Dezember: Es gilt der Sonntagsfahrplan, Betriebsende linienabhängig zwischen 20 und 22 Uhr.

Neujahrsmorgen, 1. Januar: Es gilt der Sonntagsfahrplan, Betriebsbeginn linienabhängig zwischen 10 und 11 Uhr.

Zusätzliche Nachtexpress-Linien in der Silvesternacht

In der Silvesternacht (Jahreswechsel 2023/2024) verkehren die NachtexpressLinien (NE) in den Städten des Ennepe‐Ruhr‐Kreises. Im Zeitraum zwischen etwa 0.30 und 5 Uhr sorgen vier Buslinien für eine sichere und entspannte Heimfahrt. Die Busse orientieren sich dabei weitgehend an den üblichen, bekannten Linienwegen. An den Knotenpunkten „Ennepetal Bus‐Bf.“ (NE27 und NE47) und „Sprockhövel‐Haßlinghausen“ (NE4 u. NE27) sind die Linien fahrplantechnisch miteinander verknüpft; in Gevelsberg, Schwelm, Wuppertal‐Oberbarmen und Wetter bestehen Verbindungen zur S5/S8. In Herdecke ist die Linie NE57 mit dem Nachtnetz der Hagener Straßenbahn AG (NE19) verknüpft. In Wuppertal‐Oberbarmen bestehen direkte Umsteigemöglichkeiten von und zur Schwebebahn.

Nachtexpress NE4 Schwelm Bf. – Sprockhövel‐Haßlinghausen – Hattngen Mitte – Bochum Hbf: Die Busse der NE4 verkehren zu den bekannten Abfahrtszeiten auf dem gewohnten Linienweg zwischen Schwelm Bf. und Bochum Hbf. Am Busbahnhof Haßlinghausen bestehen Anschlüsse zum NachtExpress 27 in und aus Richtung Gevelsberg.

Nachtexpress NE27 Ennepetal‐Voerde – Gevelsberg Hbf. – Sprockhövel‐Haßlinghausen:; Der NE27 verkehrt zwischen Ennepetal‐Voerde und Sprockhövel‐Haßlinghausen über den Linienweg der 551. In Ennepetal‐Milspe bestehen Verbindungen zur NE47; in Gevelsberg sind Anschlüsse von der S8 aus Richtung Hagen und Düsseldorf, in Haßlinghausen an den NE4 gegeben.

Nachtexpress NE47 Ennepetal Bus‐Bf. – Schwelm Bf. – Wuppertal‐Oberbarmen Bf.: Der NE47 folgt zwischen Ennepetal Bus‐Bf. und Oberbarmen Bf. den Linienweg der 608. Die Haltestelle „Helios Klinikum“ wird nicht bedient. Verknüpfungen bestehen an den Knotenpunkten Ennepetal Bus‐Bf. (NE27) und Oberbarmen Bf. (S8, Schwebebahn).

Nachtexpress NE57 Herdecke Hengsteyseestr. – Wetter Bf. – Wetter‐Loh – Hagen‐Westerbauer: Die Linie verkehrt von Herdecke über Wetter bis nach Hagen‐Westerbauer über den Linienweg der Linie 553. Umsteigemöglichkeiten bestehen in Herdecke (NE19) und am Bahnhof Wetter (S5)

Die VER bittet Ihre Kunden weiterhin in der Adventszeit bis zum 20. Dezember aufgrund des eingeschränkten Fahrplanangebots darum, sich vor Fahrtantritt über die zeitlich befristeten Änderungen zu informieren, zum Beispiel auf der Homepage unter www.ver-kehr.de oder in der App.

