Offene Autotür lässt Radfahrer in Schwelm stürzen

Ein Radfahrer ist in Schwelm gegen eine geöffnete Fahrzeugtür gefahren. Ein 17-Jähriger wurde bei diesem Verkehrsunfall verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 17-Jährige, gegen 15.55 Uhr, mit seinem E-Bike auf der Hauptstraße in Richtung Möllenkotter Straße. Regelkonform, so die Polizei, benutzte er dafür die Fahrbahn und fuhr an dem Kia eines 53-jährigen Schwelmers vorbei, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Als sich der Radfahrer auf der Höhe der Fahrertür befand, öffnete dieser die Tür.

Der 17-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit der Tür zusammen und stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.