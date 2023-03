Ohne Fahrerlaubnis: Ennepetalerin baut sturzbetrunken Unfall

Ein Alkoholtestgerät der Polizei. Eine Ennepetalerin ist bei einer Unfallfahrt so betrunken, dass ohne Hilfe nicht mehr aus dem Pkw kommt.

Ennepetal. Eine Unfallfahrerin aus Ennepetal ist so betrunken, dass sie ohne Hilfe nicht mehr aus dem Pkw kommt. Sie besitzt nicht einmal eine Fahrerlaubnis

Passanten beobachteten am Donnerstag eine Nissanfahrerin, die versuchte auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Hagener Straße in Ennepetal mit ihrem Pkw zu rangieren. Die Frau fuhr dabei mehrfach gegen die Metalleinfassung der Einkaufswagen.

Eine Passantin ging besorgt zur Fahrerin und öffnete die Fahrertür, dabei stellte sie deutlichen Alkoholgeruch im Innenraum des Wagens fest, sie informierte die Polizei.

Auch die eingesetzten Kräfte vernahmen den Alkoholgeruch und sie baten die Frau aus dem Fahrzeug auszusteigen. Das Aussteigen war ihr nur schwerlich möglich, sie schwankte stark und musste sich mehrmals festhalten.

Einen Alkoholtest verweigerte die 57-jährige Ennepetalerin. Bei einer Überprüfung ihrer Personalien wurde außerdem festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Ennepetalerin wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

