Die Schwelmer Regionalgruppe der „Omas for Future" bei einem ihrer ersten Treffen. Am Wochenende beantworten die Fragen rund um ihre Arbeit.

Klimaschutz „Omas for Future“ gehen in Schwelm auf die Straße

Schwelm. Die Klimaschutzgruppe „Omas for Future“ stellt sich am Wochenende der Öffentlichkeit vor. Sie beantworten Fragen und klären über ihre Arbeit auf.

Die Schwelmer Regionalgruppe der „Omas for Future“, deren Ziel es ist, sich auf vielfältige Weise für den Schutz des Klimas zu einsetzen, stellt sich am kommenden Freitag, 18. August, auf dem Wochenmarkt der Öffentlichkeit vor.

Dann stehen die Engagierten von 10 bis 13 Uhr auf dem Märkischen Platz für den regen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern bereit, klären über ihre Arbeit und Ziele auf und verteilen Infomaterial.

Im Juli gegründet

Außerdem können Interessierte an einem Klimaquiz teilnehmen und mit etwas Glück einen kleinen Gewinn mit nach Hause nehmen.

Die „Omas for Future“ treffen sich an jedem ersten Freitag des Monats um 18.30 Uhr im Weltladen Schwelm, Altmarkt 2. Zu den Treffen sind Interessierte ab 50 Jahren – selbstverständlich auch Männer! - herzlich eingeladen. Neue Mitwirkende werden gerne aufgenommen. Auch darüber können Interessierte am Infostand mehr erfahren.

Die im Juli 2023 gegründeten Schwelmer Omas for Future sind eine von über 70 Regionalgruppen in Deutschland. Die Organisation der Omas for Future liegt in den Händen des Leipziger Trägervereins „Leben im Einklang mit der Natur e.V.“ unter der Leitung von Cordula Weimann. Mehr Infos unter www.omasforfuture.de

Der Kontakt zur Regionalgruppe Schwelm ist möglich per E-Mail unter schwelm@omasforfuture.de Die Leitung haben Heike Philipp (AtelierSieben) und Veronika Nagata (Schwelm-Cleanup).

