On-Demand-Bus in EN: Bei allem Zeitgeist niemanden vergessen

Ennepe-Ruhr. Redakteur Max Kölsch findet das Pilotprojekt der Busse „On Demand“ im Ennepe-Ruhr-Kreis gut, hat aber eine Empfehlung an die Verantwortlichen.

Das von VER-Geschäftsführer Peter Bökenkötter für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis vorgestellt Ridepooling-Pilotprojekt klingt erstmal wie die sprichwörtliche „Eierlegende Wollmilchsau“. Und tatsächlich scheint das Angebot viele Vorteile zu haben. Die erkennt auch die Politik in Gevelsberg. Auch hier hat Peter Bökenkötter das Modell vorgestellt. Vertreter von SPD, Grünen und CDU fanden lobende Worte. Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi regte zusätzlich an, Fahrgästen auch zu ermöglichen, Fahrräder mitzunehmen. „Wir sind offen dafür, wenn die Nachfrage da ist“, sagt der VER-Geschäftsführer dazu. Und das ist aus meiner Sicht einer der entscheidenden Vorteile: Das Angebot ist flexibel und scheint schnell an bestimmte Gegebenheiten anpassbar.

Gleichzeitig entspricht diese Art der Mobilität auch dem Zeitgeist. „On demand“, also auf Nachfrage, hat sich längst auch in anderen Bereichen durchgesetzt. Fernsehsendungen lassen sich heute nach Bedarf streamen, also per App über das Internet auf verschiedenen Geräten ansehen. Und zwar dann, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer Lust darauf haben. Gleiches gilt für Musik. Statt zu festen Zeiten ins Fitness-Studio zu gehen, kann ich mir die Trainings ebenso flexibel zuhause per App ansehen und nachmachen.

Berührungsängsten entgegenwirken

Die VER sollte dabei aber nicht die älteren Menschen vergessen, von denen zwar heute auch schon viele Internet und Smartphones nutzen, aber von denen auch viele sich noch mit Apps und On-Demand-Angeboten schwertun. Sie sind gerade in den ländlichen Bereichen oft auf den ÖPNV angewiesen. Ein gleichzeitiger Telefonservice ist daher gut.

Ob er möglichen Berührungsängsten von Seniorinnen und Senioren entgegenwirken kann, bleibt abzuwarten. Wenn das Angebot in der Breite Erfolg haben soll, spielen sie eine entscheidende Rolle.

