OnleiheRuhr in Schwelm mit Plus von 30 Prozent

„Die OnleiheRuhr ist inzwischen ein gewichtiger Punkt in unserem Tagesgeschäft“, sagt Kornelia Wilberg. Die Chefin der Stadtbücherei befindet sich mit ihrem Team bereits im Umzugsmodus. Nachdem klar ist, wo die Reise hingeht und der Rat der Stadt Schwelm die nötigen Beschlüsse zum Bau des neuen Kulturzentrums an der Römerstraße gefasst hat, wurden die Weichen für den Umzug an den neuen Standort gestellt. Laut vorläufigem Bauzeitenplan wäre das Ende 2021.

Ausleihe in Selbstbedienung

So soll das neue Kulturzentrum in der Römerstraße einmal aussehen, in dem auch die Stadtbücherei zu finden sein wird. Foto: Bernd Richter / WP

Nun gilt es, sich auf diesen Tag X vorzubereiten. „Die Planung ist zu 90 Prozent abgeschlossen, schon wegen der zu stellenden Förderanträge. Die Umsetzung fängt jetzt erst an“, sagt Kornelia Wilberg. Es wird in eine neue Ausleihtechnik investiert, mit deren Hilfe die Bücherei-Nutzer die Medien selbst ausleihen und zurückgeben können. Dazu werden alle Bücher, Spiele, CDs und dergleichen „gechipt“ und computergesteuerte SB-Ausleihterminals angeschafft. Wer die Ausleihe „vergisst“ und mit den Medien zum Ausgang strebt, wird durch Warntöne ähnlich wie im Warenhaus auf sein Versäumnis aufmerksam gemacht. Insgesamt kostet die Stadt der Umstieg in die neue Welt der Bibliothek samt Mobiliar rund 259.000 Euro. Fördermittelanträge sind gestellt, im Rathaus erhofft man sich einen Kostenzuschuss von 80 Prozent.

Das Chippen der Bücher erfolgt durch eine Fachfirma, das Aussortieren nicht mehr benötigter Medien ist Aufgabe der Stadt-Mitarbeiter. Verschlissene oder auch nicht mehr nachgefragte Druckwerke sowie Lexika werden wohl nicht mehr an den neuen Standort in der Innenstadt umziehen. „Wir haben unseren Bestand zum Jahr 2018 schon um 4000 Medien reduziert und dieses Jahr werden wir wohl noch 2000 bis 3000 zusätzliche Bücher aussortieren“, schätzt Kornelia Wilberg.

Aktuell 30.983 Medien zählt der physische Bestand der Stadtbücherei, nicht mitgezählt das Angebot der OnleiheRuhr. Am Ende der Ausleihe-Hitliste stehen Sachbücher. Stark nachgefragt werden von den Kunden Hörbücher, Kinderbücher und Belletristik. „Wir versuchen vieles über unseren Büchertrödel-Stand zu verkaufen, schmeißen aber auch Etliches weg, was verschlissen oder kaputt ist“, sagt Kornelia Wilberg. In vielen Bereichen hat das Internet das Buch von seinem angestammten Platz verdrängt. „Computerliteratur kaufen wir gar nicht mehr nach, da sind Google und Co. aktueller“, so Wilberg.

Im Trend liegt vor allem aber auch die OnleiheRuhr. Das ist das gemeinsame Angebot der Öffentlichen Bibliotheken in Bochum, Ennepetal, Hattingen, Herne, Schwelm und Witten. In den Beständen der OnleiheRuhr finden sich Romane und Sachbücher, Hörbücher, Kinder- und Jugendmedien sowie Zeitungen und Zeitschriften – alles in digitaler Form. Mit einem gültigen Ausweis für eine der sechs Bibliotheken können die Medien online kostenfrei ausgeliehen und sofort heruntergeladen werden. Nach Ablauf der Leihfrist erfolgt die „automatische Rückgabe" und die Medien stehen dem nächsten Nutzer zur Verfügung. Im Bestand befinden sich zurzeit ca. 6.000 Titel. Auch in Schwelm zeigen die Nutzerzahlen steil nach oben. Haben die Kunden der Stadtbücherei 2018 noch 10.990 Uploads getätigt, hat Kornelia Wilberg bis Ende November 2019 bereits 12.322 gezählt. Wenn die Zahlen für Dezember vorliegen, erwartet die Büchereichefin in diesem Segment ein Jahresplus von rund 30 Prozent.

Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das physische Ausleihgeschäft. Die Zahl ist mit 2000 Medien leicht rückläufig, 2019 wanderten 33.500 Medien zeitlich befristet über die Theke. Wilberg spricht von unterschiedlichen Lesergruppen, die bedient werden. „Es ist auch eine Lesetechnik, die sich vom traditionellen Lesen unterscheidet.“ Insgesamt zählte die Stadtbücherei zum Jahresende 1515 aktive Nutzer (plus 12). Einen Schwerpunkt bilden Familien, einen weiteren Schwerpunkt die Altersgruppe 60plus.

Dabei hat sich der Fokus öffentlicher Büchereien in den Jahren weg von einem reinen Ausleihgeschäft hin zu einem Ort der Begegnung verschoben. „Öffentliche Bibliotheken werden heute mehr als Wohnzimmer der Stadt, als ein attraktiver Aufenthaltsort verstanden. Das ist der neue Trend“, sagt Kornelia Wilberg. Der Stellenwert der reinen Ausleihe verliere in der Deutschen Bibliotheksstatistik zu Gunsten der Anzahl der Besuche an Bedeutung. Für Kornelia ist die Neubewertung allerdings nichts Neues: „Das gab es schon einmal. Damals sprach man von der Bibliothek als Ort der Kommunikation“.