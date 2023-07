Das Open-Air-Kino lockt zahlreiche Besucher an.

Freizeit Open-Air-Kino am Haus Martfeld: „Ein gelungenes Event“

Schwelm. Großes Kino im Schlosshof von Haus Martfeld. Warum die Open-Air-Veranstaltung im außergewöhnlichen Ambiente in Schwelm ein großer Erfolg war.

Das Open-Air-Kino am vergangenen Samstag am Haus Martfeld lockte zahlreiche Besucher an.

Mit Unterstützung der Sponsoren „AVU“ und „Filmriss“ sowie den Organisatoren des „Büros für Seniorinnen und Senioren“, Sascha Kron und Laura Fiorentino von der Stadt Schwelm, und dem „Stadtmarketing Schwelm“, Claudia Lipka, wurde ein unvergesslicher Abend geboten.

Lea Bergen, die charmante Sängerin des Abends, sorgte mit ihrer sympathischen Art für beste Stimmung unter den Zuschauern. Sie animierte die Gäste zum Mitsingen bekannter Songs aus verschiedenen Jahrzehnten.

Gegen 21.45 Uhr startete schließlich der Hauptfilm „Contra“, welcher das Publikum in seinen Bann zog. Der sozialkritische Streifen regte zum Nachdenken an und bot reichlich Gesprächsstoff für Diskussionen im Anschluss an den Film.

Das Wetter spielte glücklicherweise mit – es blieb trocken während des gesamten Abends, was auch dazu beitrug, dass knapp 140 Gäste gekommen waren, um gemeinsam diesen besonderen Kinoabend im Innenhof vom Haus Martfeld zu erleben. Das Stadtmarketing sprach von einem gelungenen Event, bei dem alle auf ihre Kosten kamen.

