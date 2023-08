Veranstaltung „Open Stage“ in Schwelm – Das sind die Acts des Abends

Schwelm. Am 8. September ist „Open Stage – Acoustic Evening“ im Jugendzentrum Schwelm. Diese Bands und Musiker stehen auf der Bühne.

„Open Stage – Acoustic Evening“ heißt es wieder am Freitag, 8. September. Das Publikum darf sich auf handgemachte Musik und Kleinkunst in gemütlicher Atmosphäre im Schwelmer Jugendzentrum, Märkische Straße 16, freuen.

Der Schwelmer Musiker Daniel Hinzmann organisiert die Konzertreihe zusammen mit der mobilen aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Schwelm. Er führt durch den Abend und spielt ebenfalls einige seiner Lieder. Bei der Veranstaltung, die vom „Kulturrucksack-Projekt“ unterstützt wird, gibt es mit der Band Conner, dem Duo Troyh&Aign und der Solistin Alina Fairy insgesamt drei Acts auf der Bühne des Jugendzentrums.

verschiedene Acts beim Open Stage in Schwelm

„Lass uns einfach mal Mucke machen“ - damit tritt die Indie Rock/Pop Band Conner mit einem lauten Knall auf dem Musikmarkt auf. Die Band aus dem Bergischen Land produzierte im vergangenen Jahr vieles im Verborgenen, was sie dieses Jahr zeigen will. Sie schafft mit ihrer Musik den Spagat zwischen Großstadtlärm und Vorstadtgeflüster. Ein Mix von tanzbaren Nächten bis zum melancholischen Heimweg mit Tiefgang.

Das Singer/Songwriter Duo „Troyh&Aign“ aus Wuppertal/Schwelm präsentiert sein Programm - Dunkles Herz. Es geht um die Liebe! Es geht um Wünsche und Erwartungen, die die Liebe mit sich bringt, aber auch um Verlust, Trauer und Hoffnung.

Die beiden Musiker haben im Laufe vieler Jahre Songs geschrieben und gesammelt, die diese Stationen beschreiben. Geschichten über die Liebe, gekleidet in bewegende Melodien. Laut und leise, eindringlich und klar. Mit viel Herz und der ganzen Seele langjähriger Erfahrung und gelebter Leidenschaft. Gitarre und Gesang von einem akustischen Bass melodiös umspielt und rhythmisch akzentuiert. So möchten Karsten Müller und Jürgen Janßen mitnehmen, berühren und das erzählen, was alle kennen.

Die Musikerin Alina Fairy aus Wuppertal wird sowohl Eigenkompositionen als vereinzelt auch Coverversionen in ihrem Repertoire haben. Sie ordnet sich selbst dem Singer/Songwriter und Folk-Genre zu. Alina singt und begleitet sich dabei selbst auf der Gitarre.

Einlass und Beginn

Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Karten sind zum Preis von 5 Euro unter Barnstein@Schwelm.de und an der Abendkasse erhältlich.

Wer schnell ist, kann sich übrigens Freikarten sichern. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Open Stage“ schreiben an Barnstein@Schwelm.de. Die ersten Fünf erhalten je zwei Freikarten.

