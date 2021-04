Ordnungsamt Ennepetal kontrolliert Einhaltung von Quarantäne

Ennepetal. Das Ordnungsamt der Stadt Ennepetal weist darauf hin, dass angeordnete Corona-Quarantäne unbedingt einzuhalten ist.

Die Mitarbeiter seien täglich zu Kontrollen unterwegs.

Für Corona-positiv getestete Bürgerinnen und Bürger und deren Kontaktpersonen ordnet das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises eine sogenannte häusliche Quarantäne an. Das bedeutet, dass die Betroffenen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Der eigene Garten darf auch genutzt werden, sofern ihn keine anderen Personen betreten können. Angeordnet wird die Quarantäne vom Gesundheitsamt des Kreises, das allerdings selbst keine Quarantänekontrollen durchführt. Das sei Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde und werde anlassbezogen, aber auch stichprobenartig täglich durchgeführt, erklärt die Stadtverwaltung. So regele es das Infektionsschutzgesetz. In Quarantäne befindliche Personen müssten also damit rechnen, dass das Ordnungsamt jederzeit an der Haustür klingeln kann.

Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder

„Die meisten Personen halten sich strikt an die Vorgaben der angeordneten Quarantäne“, so Marco Heimhardt, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Aber es gebe auch vereinzelte und seltene Ausnahmen. So sei es vorgekommen, dass Corona-Positive spazieren gehen oder „schnell mal etwas einkaufen“ gewesen seien. Das könne im Sinne einer erfolgreichen Pandemiebekämpfung keinesfalls hingenommen werden und ziehe dicke Bußgelder nach sich.

„Ich kann an den betroffenen Personenkreis appellieren, sich strikt an die Quarantäneauflagen zu halten“, so Bürgermeisterin Imke Heymann. „Wer sich dem widersetzt handelt unverantwortlich“. Deshalb werde das Ordnungsamt auch in Zukunft täglich zu Corona-Kontrollen unterwegs sein. Bei Verstößen müssten die Menschen neben einer Geldbuße damit rechnen, täglich besucht zu werden. Und dass würden weder die Betroffenen, noch das Ordnungsamt wollen.