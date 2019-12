Organistin verabschiedet sich vom Ennepetaler Wichernhaus

Als im Jahr 1998 Herbert Schmoll im Wichernhaus am Büttenberg als Organist verabschiedet wurde, stand er fast 50 Jahre im Dienste der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe. Am Tag des Abschieds übernahm die erst 17-jährige Rebecca Holinski, Tochter des damaligen Gemeindepfarrers Dr. Detlef Holinski, die musikalische Begleitung der Gottesdienste im Gemeindebezirk Büttenberg. Nun wurde sie selbst im Gottesdienst im Wichernhaus verabschiedet – nach 21 Jahren. Und die Verabschiedung nahm ihr Vater vor, der sie einst ins Amt eingeführt hatte.

Dr. Detlef Holinski organisiert als Pfarrer im Ruhestand die monatlichen Gottesdienste im Wichernhaus und leitet diese auch selbst – so wie am vergangenen Sonntag. Bekanntlich ist die Pfarrstelle nicht mehr besetzt worden, als Holinskis Nachfolger, Pfarrer Achim Härtel, ebenfalls in den Ruhestand ging.

Die Organistin, die nach ihrer Hochzeit Rebecca Hellwig heißt, wird aber weiterhin nebenamtlich als Kirchenmusikerin tätig sein: in der Johanneskirche in Voerde. Sie wird Nachfolgerin von Kerstin Heppener, die 17 Jahre lang die musikalische Begleitung der Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen innehatte, und wie Pfarrer Armin Kunze im Gemeindebrief „Lebenszeichen“ schreibt, sich beruflich neu orientieren wird. Im Gottesdienst am 29. Dezember in der Johanneskirche wird Kerstin Heppener verabschiedet.

Nachfolgerin von Kirsten Heppener

Im Voerder Gemeindebrief schreibt die scheidende Organistin Kerstin Heppener: „In meiner letzten Diplomarbeit suchte ich nach der seelsorgerlichen Bedeutung der Lieder von Paul Gerhardt und Dietrich Bonhoeffer. Musik kann Worte unterstützen, kann selbst tröstend wirken.“ Über die Orgel in der Johanneskirche urteilt sie: „Diese Orgel ist sehr variantenreich gesetzt und hat mich in meiner kirchenmusikalischen Arbeit begleitet!“

Infobox Auch kommendes Jahr Orgelmusik Auch im kommenden Jahr wird es im Wichernhaus am Büttenberg monatlich Gottesdienste geben, sagte Pfarrer i. R. Dr. Detlef Holinski dieser Zeitung. Auch die Orgel werde dabei erklingen. Unter anderem musizieren dann die Ehefrau des Schwelmer Pfarrers Schröder und die Milsper Organistin Sibylle Sieberg. Auch Prof. Dr. Reinhard Döpp habe sich bereiterklärt, als Organist im Wichernhaus einzuspringen. Detlef Holinski, der die Gottesdienste im Wichernhaus koordiniert und zum Teil leitet, freut sich, dass im Schnitt 50 Besucher kommen. „Mit dieser Resonanz haben wir nicht gerechnet. Das ist sensationell“, so Holinski.

Zum Abschied von Rebecca Hellwig im Wichernhaus waren knapp 100 Besucher gekommen. Presbyter Dr. Thomas Künzel von der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg dankte der Organistin, die als junge Schülerin das Amt übernommen hatte. Thomas Künzel überreichte Blumen. „Ein bisschen Wehmut war dabei“, sagte der Vater der Organistin, Dr. Detlef Holinski, im Gespräch mit dieser Zeitung. Er selbst hatte seine Tochter mit den in den Tageszeitungen und im Gemeindebrief 1998 erschienenen Artikeln überrascht. Eine Schlagzeile lautete: „Nach Herbert spielt Rebecca“. Auf den dazugehörenden Fotos waren Herbert Schmoll, Vater Holinski und Tochter Rebecca zu sehen.

Rebecca Hellwig, die mit ihrer Familie in Voerde wohnt, spielte im Wichernhaus nicht nur die Orgel, sondern setzte auch das E-Piano ein und manchmal auch ihre wunderbare Stimme, übrigens auch in manchen kirchlichen Veranstaltungen. Über das Klavierspiel kam sie zur Orgel. Sie besuchte als Jugendliche die städtische Musikschule in Schwelm, erhielt Unterricht beim bekannten Organisten Karl-Josef Nüschen und genoss die musikalische Unterweisung der Kirchenmusikdirektorin Sabine Horstmann. Auch die ehemalige Konzertpianistin Nadia Weiser war ihre Lehrerin. Da war es wohl naheliegend, dass die junge Rebecca neben Englisch auch Musik studierte. Heute unterrichtet sie selbst diese beiden Fächer am Gymnasium in Hattingen-Holthausen.

Heiligabend noch zweimal im Einsatz

Bei den Gottesdiensten im Wichernhaus improvisierte sie auch gerne. „Ich spielte auch aus dem Liederbuch ,Zwischen Himmel und Erde’“, erzählte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Dieses Liederbuch beinhaltet christliche Musik vom Gospel bis zu Taizè- und Kirchentagsliedern. Was im Gottesdienst erklingt, lege aber die Pfarrerin oder der Pfarrer fest. Wenn Dr. Detlef Holinski predigte, dann war oft das Eingangslied „Morgenlicht leuchtet“ zu hören. „Vielleicht spiel ich es auch in Voerde“, sagt Rebecca Hellwig und denkt dabei an das Vorspiel.

Am Heiligabend wird sie noch gleich zweimal die Gottesdienste im Wichernhaus mit weihnachtlicher Musik an der Orgel begleiten: Beim Familiengottesdienst um 16 Uhr mit Pfarrer i. R. Achim Härtel und um 18 Uhr mit ihrem Vater.