Die Schulen in Schwelm bleiben am Montag geschlossen.

Schwelm. Auch in Schwelm bleiben die Schulen wegen der Sturmwarnung geschlossen. Die städtischen Kitas sollen ab 10 Uhr wieder öffnen, so die Feuerwehr.

Orkan Sabine: Auch in Schwelm schließen Schulen und Kitas

Wegen des drohenden Orkantiefs Sabine bleiben auch in Schwelm die Schulen geschlossen. Das hat die Feuerwehr im Kreis Ennepetal am Samstagmorgen mitgeteit.

Demnach bleiben sämtliche Schulen am Montag geschlossen. Die Kitas sollen um 10 Uhr wieder geöffnet werden. Das gelte nicht für die Kindertagesstätten des DRK. Demnach beabsichtige das Deutsche Rote Kreuz aktuell noch, seine Kitas zu öffnen.

Zahlreiche Städte in Nordrhein-Westfalen haben bereits entschieden, ihre Schulen und Kindergärten am Montag zu schließen. Laut Deutschem Wetterdienst soll der Orkan NRW am Sonntagnachmittag erreichen. In NRW wird der Höhepunkt des Orkans in der Nacht zum Montag etwa gegen Mitternacht erwartet.