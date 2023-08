Orte lebenswerter machen: Jetzt gibt’s Geld für gute Ideen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Ideen gesucht, die unsere Orte lebenswerter machen: Projekte aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal können Fördergelder beantragen. So geht’s.

Seit 2023 ist die Region Ennepe.Zukunft.Ruhr eine von 45 LEADER-Regionen in NRW. Im Rahmen des EU-weiten Förderprogramms stehen der Region in den nächsten Jahren insgesamt 2,3 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

Antragssteller können eine Förderung von 70 Prozent und max. 250.000 Euro für ein Projekt erhalten. Voraussetzung ist dabei, dass die Projekte der Regionalen Entwicklungsstrategie entsprechen und die Kriterien des Bewertungsbogens erfüllen. Bis zum 30. August 2023 können Projektanträge für die nächste Auswahlsitzung eingereicht werden.

Projektskizze und Kostenplanung

Hierfür müssen eine ausgefüllte Projektskizze und eine valide Kostenplanung vorliegen. Alle Unterlagen sowie die Entwicklungsstrategie und die Bewertungskriterien stehen ab sofort online unter

www.ennepezukunft-ruhr.de zum Download bereit.

Umgesetzt werden können Projekte in den Kommunen Ennepetal, Sprockhövel, Breckerfeld, Gevelsberg-Asbeck und -Silschede, Wetter-Esborn und Schwelm-Linderhausen.

Das in Ennepetal ansässige Regionalmanagement bittet darum, Projektanträge per E-Mail an rm@ennnepe-zukunft-ruhr.de zu senden. Sollte eine digitale Zustellung nicht möglich sein, bitte postalisch an: Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V. – Regionalmanagement, Voerder Straße 62, in 58256 Ennepetal

Das Regionalmanagement unterstützt gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema LEADER per Mail oder telefonisch unter 0157/52864751 und 0163/1832846

