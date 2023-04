Vielerorts wird wieder zum Osterfeuer (Symbolbild) eingeladen. Auch die SPD Vogelsang in Gevelsberg ist wieder mit dabei.

Gevelsberg. Das traditionelle Osterfeuer der SPD Vogelsang findet wieder statt.

Termin ist am Samstag, 8. April. Um 18 Uhr wird das Feuer von der Landtagsabgeordneten Ina Blumenthal angezündet. Dabei steht der Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr hilfreich zur Seite. Das Team der SPD Vogelsang in Gevelsberg nimmt am Ostersamstag ab 10 Uhr unbehandelte Holzspenden gerne entgegen.

Neben Würstchen und Getränken zu bürgerfreundlichen Preisen werden ab 16 Uhr wieder rote Ostereier an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Erstmals werden auch Waffeln und Kaffee angeboten. Die kleinen Gäste können sich professionell kostenlos schminken lassen.

