Ostergruß der Nachbarschaft Oehde in Schwelm

Schwelm. Darum hat die Nachbarschaft Oehde in Schwelm den Kreisverkehr geschmückt.

Normalerweise ist der Kreisverkehr an der Oehde auch ein Zeugnis für die Städtefreundschaft zwischen Schwelm und der Stadt Fourqueux nahe Paris. Doch zu besonderen Anlässen schmückt die Nachbarschaft Oehde das Einfallstor nach Schwelm im Westen des Stadtgebiets. Das ist zu Weihnachten der Fall, wenn dort ein prächtiger Tannenbaum steht. Das ist über das Heimatfest so. Und das ist nun auch über die Osterfeiertage so. Bunte Eier und ein überdimensionaler Hase auf dem Partnerstadt-Kreisverkehr Schwelm-Fourqueux grüßen nun die Verkehrsteilnehmer an der Oehde: Die Nachbarschaft Oehde wünscht allen ein frohes Osterfest und hofft, mit dem geschmückten Kreisel etwas Freude zu bereiten in diesen von der Corona-Pandemie geprägten Ausnahmezeiten. „Bleibt alle gesund und genießt die Feiertage“, so Annette Köhler im Namen des Vereins. Diesen guten Wünschen schließt sich die Redaktion natürlich gerne an.