Links im Bild die Ozeanroute, wie sie am Anfang geplant war. Die endgültige Rundstrecken stehen noch nicht fest. So kann die interaktive Darstellung der fossilen Besonderheiten sein. Zu sehen sind Nautiliden. Sie sind Verwandte der Tintenfische, die frei im Meer schwimmen konnten. In der Devonzeit gab es gestreckte, leicht gekrümmte und locker eingerollte Nautiliden. Ein heute noch lebender Vertreter der Nautiliden ist das Perlboot