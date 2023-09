Paddyhats stimmen mit nächster Single auf neues Album ein

Gevelsberg. Die Irish-Folk-Punk-Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg veröffentlicht ihre nächste Single „Bareknuckle Fighting“.

Ein fulminanter letzter Ausblick auf das am 22. September erscheinende Album „Wake the Rebels“.

Ab dem 28. September sind alle Songs der Albumtracklist auf bundesweiter Tour live zu hören. „Bareknuckle Fighting“ ist eine akustische Massenschlägerei. Ein energiegeladener Song, der die Themen Anarchie, Widerstand und den Kampf gegen die Ungerechtigkeit in der Welt anspricht.

Die Band hat bereits einige abwechslungsreiche Singles aus ihrem kommenden Album veröffentlicht, darunter „Wake the Rebels“ feat. Pat von „Fiddler‘s Green“ und zuletzt „Land of Tomorrow“ feat. Annie Hurdy Gurdy von „Eluveitie“.

Zusätzlich zur Album-Veröffentlichung steht „The O’Reillys and the Paddyhats“ vor einer Deutschlandtournee, bei der sie unter anderem die Städte München, Köln, Berlin und Hamburg besuchen werden. Die Fans haben die Möglichkeit, auf der Webseite www.paddyhats-shop.com das Album „Wake the Rebels“ vorzubestellen und Tickets für die Tournee zu sichern.

Videopremiere auf YouTube

Die Videopremiere zur Single „Bareknuckle Fighting“ wird am 24. September auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band stattfinden. Gedreht wurde das Video in zwei Teilen: Der erste Teil entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in das malerische La Charité-sur-Loire in Frankreich, einer charmanten Stadt mit 4600 Einwohnern. Der zweite Teil des Videos wurde in einer alten Industriebrache in Ennepetal gedreht. Diese raue und authentische Kulisse bietet einen eindrucksvollen Kontrast zum ersten Teil des Videos und unterstreicht die Botschaft von Widerstand und Rebellion.

