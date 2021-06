Pakete: Post schafft neue Stellen für Schwelm und Ennepetal

Schwelm/Ennepetal. Der Online-Handel brummt. Die Post reagiert auf die steigenden Paketmengen und stockt ihr Zustellpersonal für Schwelm und Ennepetal auf

Die Paketmengen im Netz der Deutsche Post DHL sind weiterhin überdurchschnittlich hoch. In Schwelm stellen Zustellkräfte von der Bismarckstraße sowie von der mechanisierten Zustellbasis Schwelm aus aktuell fast 9000 Pakete pro Woche zu. Das ist eine Steigerung von mehr als 40 Prozent im Vergleich zur ersten Juniwoche 2019.

Vielleicht interessiert Sie auch dies: Corona: Hier gibt es den digitalen Impfausweis

Die Stellenleitung hat reagiert und das Personal aufgestockt. Vier zusätzliche Arbeitsplätze hat die Post am Zustellstützpunkt geschaffen und die Bezirke in Schwelm neu bemessen. Aktuell arbeiten 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schwelm in der Verbundzustellung (Brief und Paket), zusätzlich gehen neun reine Paketzustellkräfte von der Zustellbasis an der Rheinischen Straße aus in Schwelm auf Tour.

Fünf zusätzliche Arbeitsplätze hat die Post für den Bereich Ennepetal geschaffen, wo die Bezirke ebenfalls neu bemessen wurden. Aktuell arbeiten 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ennepetal in der Verbundzustellung (Brief und Paket), zusätzlich gehen neun reine Paketzustellkräfte von der Zustellbasis an der Rheinischen Straße in Schwelm aus in Ennepetal auf Tour.

„Unsere Zustellteams leisten seit Monaten herausragende Arbeit“, sagt Zustellbasenleiter Dirk Echterhoff aus Schwelm. „Wir werden auch weiterhin Arbeitsplätze schaffen können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm