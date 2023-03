„Paule & Band“: TV-Star und Band kommen nach Schwelm

Schwelm. Sie ist einem Millionen-Publikum aus der TV-Reihe Wilsberg bekannt: Ina Paule Klink kommt mit ihrer Band nach Schwelm. Wo es Karten gibt.

Das Leo-Theater präsentiert seinen Besuchern erneut einen Publikumsliebling, den Millionen Zuschauer bewundern: Ina Paule Klink wird mit ihrer Band am Freitag, 12. Mai, auf der Leo-Bühne in Schwelm stehen.

Sie ist ein Wirbelwind mit vielen Talenten. Eines dieser Talente ist die Schauspielerei und viele kennen sie seit fast 20 Jahren als Alex Holtkamp aus der TV-Reihe „Wilsberg“ an der Seite von Leonard Lansink oder Rita Russek oder an der Seite von Christian Kohl und als Dominique Kuster in „Der Zürich-Krimi“.

Aber auch die Musik hatte schon immer einen festen Platz im Herzen von Ina Paule Klink. Am 12. Mai, 20 Uhr, kommen „Paule & Band“ ins Leo.

Mit ihrem aktuellen Album „Wunderschön unperfekt“ präsentiert Paule, nach ihrem selbstbetitelten Debüt, bereits ihr zweites Album. Es ist ein herrlich mitreißendes Album, in dem Paules warme Stimme die Hauptrolle übernimmt. Die minimalistisch gehaltene Instrumentierung begleitet sie auf Augenhöhe und unterstreicht auf charmante Weise den Gesang, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Gitarren, Kontrabass, Banjo, zuweilen ein Meer aus Chören sowie das behutsam eingesetzte Schlagzeug fügen sich wie von selbst zu diesem prächtigen Stück handgemachter Musik zusammen.

Live wird Paule von ihrer Band unterstützt, bestehend aus Wayne Jackson - Electric Gitarre und Bass Drum (Bela B, The Dead Lovers), der sich auch als Produzent ihrer beiden Alben auszeichnet, Chris Lippert – Akustik Gitarre (Alexa Feser, Matthias Schweighöfer) und Michael ORyan – Kontrabass (Nina Hagen).

Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter anderem in der Buchhandlung Bücherei Köndgen (Hauptstraße 54-58, Schwelm), dem Leo-Theater oder unter www.leo-theater.ruhr

