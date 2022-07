Pavillon ermöglicht Miteinander in Gevelsberg-Berge

Gevelsberg. Der neue Nachbarschaftstreff-Pavillon in Gevelsberg-Berge bietet sich als Veranstaltungsort an – und wurde auch schon als solcher genutzt.

Das Kuchenbüfett war bestückt, die Kaffeemaschine zischte im Hintergrund und an der langen Tischtafel saßen Frauen und Männer der Generation Ü 65. Es sah nach einem gemütlichen Kaffeeklatsch aus, von dem man vermutete, dass sich die Gespräche in erster Linie vielleicht um Wehwechen drehen würden. Mitnichten, wie sich zeigte, denn wer am Montagnachmittag in den Nachbarschaftstreff-Pavillon nach Gevelsberg-Berge kam, der fühlte sich noch lange nicht zum oft zitierten „alten Eisen“ gehörig.

„Solche Treffen sind wichtig“, sagte Anja Steller und erklärte, dass es dem Team vom Nachbarschaftstreff schon lange ein Anliegen war, für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Gevelsberger Stadtteil ein Miteinander zu ermöglichen. Dank der ehrenamtlichen Unterstützung von Christa Messerschmidt und Sigrid Brumm sei der Stein nun endlich ins Rollen gekommen, freute sich die Quartiersmanagerin als sie die Gäste zur Premiere vom Ü-65-Kaffeeklatsch und Spieletreff auf Berge begrüßte.

Sie erzählte dabei, dass es solch ein Angebot schon einige Jahre im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ gebe, doch „es lag Christa und Sigrid sehr am Herzen, auch all jenen Bürgern die Gelegenheit zu bieten, eine gesellige Runde bei Kaffee und Kuchen in familiärer Atmosphäre zu genießen, die nicht mal eben so von Berge hinunter zum Vogelsang kommen können“.

Frage nach weiteren Veranstaltungen

Idealerweise bot sich da der vom Gevelsberger Bauverein errichtete neue Nachbarschaftstreff-Pavillon in der Berchemallee 136 als Veranstaltungsort an. Hier hätte man zum einen genügend Platz und zum anderen sogar auch noch eine kleine Küche, berichteten Christa Messerschmidt und Sigrid Brumm. Ausgelassene Stimmung, ein reges Durcheinander an Gesprächen und vor allem jede Menge glückliche Gesichter ließen rasch erahnen: dieser Kaffeeklatsch, für den man einen Obulus von zwei Euro bezahlte, kam bei allen gut an.

Kein Wunder, dass schnell die Frage nach weiteren Veranstaltungen in die Runde geworfen wurde. Die Antwort darauf kam auch prompt von Anja Steller, die gemeinsam mit Manuel Morgenstern, dem Leiter vom Nachbarschaftstreff, den Ort sowohl für Jüngere als auch für Ältere ein wenig bewarb. Beide machten deutlich, wie sehr sich die bunte Vielfalt des Stadtteils Berge in der Angebotspalette widerspiegeln würde. „Im 14-tägigen Wechsel mit dem Ü-65-Kaffeeklatsch und Spieletreff gibt es montags von 14 bis 15 Uhr auch einen Computer- sowie Multimedia-Kurs für Seniorinnen und Senioren und freitags von 10 bis 11 Uhr findet ein kostenloser Qi-Gong-Treff statt, bei dem nach chinesischer Tradition Bewegungsübungen und Meditationen durchgeführt werden.“

In Planung sei zudem auch noch ein wöchentlicher Kreativkurs. Ein weiterer wichtiger Baustein der Stadtteilarbeit im Berger Nachbarschaftstreff sei auch nach wie vor das freizeitpädagogische Angebot für Mädchen im Alter zwischen acht und 12 Jahren sowie die Südosteuropäische Sprechstunde.

