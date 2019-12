Ennepetal. Fuzo-Öffnung, Feuerwehr-Leitbild, PCB: Das waren zentrale Themen von Ennepetals Bürgermeisterin Imke Heymann in der letzten Ratssitzung 2019.

PCB, Fuzo-Öffnung und Feuerwehr-Leitbild in Ennepetal

In ihrer traditionellen Rede zum Abschluss der letzten Ratssitzung des Jahres hatte Bürgermeisterin Imke Heymann Neuigkeiten zu verkünden: Die Fußgängerzone wird nach langer Vorbereitungs- und Umbauzeit am Montag um 14 Uhr für den Autoverkehr (teil-)geöffnet. Und die Feuerwehr Ennepetal hat sich ein Leitbild gegeben.

Heymann erinnerte daran, dass der Rat im Juli 2018 die Öffnung der Fußgängerzone ab der Berninghauser Straße und in Fahrtrichtung Marktstraße beschlossen habe. „Wir haben uns damals diese Entscheidung nicht einfach gemacht und ich hoffe, dass wir mit der Öffnung wieder mehr Leben in die Innenstadt bringen.“ Die Bürgermeisterin wies in dem Zusammenhang auf den abgeschlossenen Umbau des City-Centers mit Eröffnung des Action-Marktes und dem Einzug von Bürgerbüro und Stadtbücherei hin.

Stadt Ennepetal Langjährige Ratsmitglieder geehrt In der Weihnachtssitzung des Rates der Stadt ehrte Bürgermeisterin Imke Heymann langjährige Mitglieder des Gremiums. Seit 15 Jahren dabei sind Jürgen Battenfeld, Christoph Lotz und Christian Zink (alle SPD). Auf 20 Jahre bringen es Giuseppe Bianco (SPD) und Bürgermeisterstellvertreter Manfred Drabent (CDU). Bianco war als italienischer Staatsbürger übrigens der erste EU-Bürger im Ennepetaler Rat. 25 Jahre als Stadtvertreterin ist die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg (SPD). Seit 30 Jahren dabei sind Rolf Hüttebräuker (FWE) und Jürgen Hofmann, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Schon 40 Jahre vertritt Volker Rauleff den Ortsteil Hasperbach im Rat. Er ist seit 25 Jahren Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Hinsichtlich der festgestellten PCB-Belastung im Stadtteil Oelkinghausen und am Büttenberg versprach Heymann: „Ich bleibe an diesem Thema dran, darauf können sich die Ennepetalerinnen und Ennepetaler verlassen. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, werde ich Kreis und LANUV wieder in die Pflicht nehmen und eine weitere große Bürgerversammlung durchführen.“ Ca. im Januar werde der erste Runde Tisch mit der Bürgerinitiative stattfinden, um sich auszutauschen.

Heymann nutzte den Anlass, um den Ratsmitgliedern mitzuteilen, dass sich die Mitglieder der Wehr und sie selbst gemeinsam entschlossen hätten, sich ein Leitbild zu geben. Die Bürgermeisterin zitierte daraus. „Die Feuerwehr Ennepetal steht für Gemeinschaft, die allen Menschen Hilfe leistet, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und Ansehen der Person. Zudem positioniert sich die Wehr darin öffentlich gegen Nationalismus, Extremismus, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus.“ Und weiter: „Jedwede politische wie persönliche Einstellung, die Menschen in ihrer Wertigkeit unterscheidet, ist nicht mit unserem Berufs- und Menschenbild vereinbar.“

In ihrer Rede blickte Imke Heymann auf die zahlreichen kleineren und größeren Veranstaltungen zur Feier des 70-jährigen Bestehens der Stadt sowie weitere Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres zurück. Ehre und Verpflichtung zugleich sei es, dass die Kluterthöhle am 2. April, einen Tag nach dem Stadtgeburtstag, zum vierten Nationalen Naturmonument in Deutschland ernannt wurde, sagte die Bürgermeisterin. In diesem Zusammenhang würdigte sie das Fachwissen und Engagement des Arbeitskreises Kluterthöhle und dessen Vorsitzenden Stefan Voigt, ohne das die Auszeichnung wohl nicht möglich gewesen wäre.

Anstrengungen für den Klimaschutz

Imke Heymann blickte voraus auf die im Sommer anstehende Eröffnung des neuen Naturfreibades und hob die Anstrengungen der Stadt in Sachen Klimaschutz hervor. „Noch in diesem Jahr werden wir als vermutlich erste Kommune in Deutschland unser Rathaus komplett klimaneutral stellen.“ Zudem habe sie Ende November die Erklärung zum Beitritt der „Allianz für Entwicklung und Klima“ unterzeichnet.

Zum Abschluss sprach die Bürgermeisterin, die auch auf die große Zahl an erneut bereit gestellten Ausbildungsplätzen bei der Stadtverwaltung hingewiesen hatte, den Ratsmitgliedern, den Verwaltungsmitarbeitern, ihrem Vertreter im Amt, Dieter Kaltenbach, sowie ihrem engsten Mitarbeiterkreis Dank für die geleistete Arbeit aus.