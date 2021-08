PCB-Skandal Ennepetal: Auszeichnung für die Lokalredaktion

Festakt zum 75. Geburtstag der Westfalenpost am Samstag den 28. August 2021 in Neheim-Hüsten. In der Bildmitte Stefan Scherer zusammen mit Gesellschaftern, Geschäftsführung und Chefredaktion, vorne Christoph Rüth und Julia Becker, dahinter Torsten Berninghaus und Jost Lübben, dahinter Niklas Wilcke, Thomas Kloss und Nora Marx.