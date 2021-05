PCB-Wert in Ennepetal rückläufig – Maßnahmen greifen

Ennepetal. Die neuen PCB-Messwerte aus Ennepetal sind da. Diese zeigen: Die Maßnahmen der Firma BIW tragen offenbar Früchte.

Gute Nachrichten vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV): Dies hat dem Ennepe-Ruhr-Kreis in der vergangenen Woche die PCB-Immissionsmessdaten aus dem Umfeld der Ennepetaler Firma BIW für den Monat März vorgelegt. Die potenziellen gasförmigen Immissionen werden weiterhin an zwei Messpunkten erfasst, sie liegen in der Pregelstraße im Gewerbegebiet Oelkinghausen und auf einem Grundstück am Büttenberg. Die Ergebnisse zeigen: Die aufwendigen Maßnahmen scheinen zu greifen, die Investitionen und Umbauten der Firma Früchte zu tragen.

+++ Das sagt Firmenchef Ralf Stoffels zu den Entwicklungen +++

„Die aktuellen Werte der für die Silikonproduktion typischen PCB-Kongenere 47, 51 und 68 zeigen demnach im Vergleich zu den Vormonaten einen rückläufigen Trend. Merklich sei der Rückgang insbesondere in Firmennähe“, teilt der Kreis mit. Dort sei – bei Wind aus vornehmlich südwestlichen Richtungen und damit in Richtung der Messstation in Firmennähe – der seit Mai 2020 geringste Wert gemessen worden. Seitdem hat BIW zahlreiche Veränderungen vorgenommen.

Verzehrwarnung bleibt

Keinen Einfluss hätten die Ergebnisse dieser Außenluftmessung auf die nach wie vor geltenden Verzehrhinweise für Obst und Gemüse im Bereich Ennepetal-Oelkinghausen und -Büttenberg. Weil sich Grünkohl aufgrund seiner Blattoberfläche hervorragend als Bioindikator eignet, waren und bleiben Untersuchungsergebnisse dieser Pflanze die Grundlage für entsprechende Hinweise.

Für dieses Jahr plant das LANUV weitere Grünkohluntersuchungen. Die ersten Pflanzen werden von Mai bis August aufgestellt. Erst wenn sie untersucht sind, wird mit Blick auf den Verzehr von Obst und Gemüse eine neue gesundheitliche Bewertung erfolgen.

Aktuell bleibt es damit dabei: Im unmittelbaren Umfeld von BIW angebautes Blattgemüse soll nicht gegessen werden. Menschen im Wohngebiet Büttenberg sollten dort angebautes Blattgemüse nicht öfter als ein- oder zweimal pro Woche verzehren. Für alles andere Gemüse und Obst gelten dort bei Beachtung entsprechender Vorgaben – beispielsweise Schälen – keine Einschränkungen.

