Stadtverwaltung Pflege und Beruf unter einem Hut: So will Schwelm es packen

Schwelm. Pflege und Beruf unter einem Hut: Was für viele pflegende Angehörige schwierig ist, soll in Schwelms Rathaus möglich sein. Das plant die Stadt.

„Private Herausforderungen gehören zum Leben und werden nicht an der Bürotür abgegeben. Beruf und Pflege von Menschen miteinander vereinbaren zu müssen, ist eine herausfordernde Lebensphase, in der man Unterstützung braucht“: Mit diesen Worten unterzeichnete Bürgermeister Stephan Langhard jetzt im Schwelmer Rathaus eine Vereinbarung mit dem „Netzwerk Wiedereinstieg“ über die Teilnahme an der kreisweiten Kampagne „Arbeiten-Pflegen-Leben“.

Lesen Sie auch:

Schwelms Pflegeberaterin Laura Fiorentino wird diesen Weg als „Pflegelotsin“ innerhalb der Verwaltung begleiten. Ohne den Einsatz ihrer meist berufstätigen Angehörigen könnten fast 1,8 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland nicht zuhause versorgt werden. Doch wer zugleich arbeitet und pflegt, braucht Unterstützung. Daher begründete das „Netzwerk W(iedereinstieg)“ im Ennepe-Ruhr-Kreis vor zehn Jahren die Kampagne „Arbeiten-Pflegen-Leben“.

Längst gesellschaftliche Realität

Wie Christa Beermann, Demografiebeauftragte für den Ennepe-Ruhr-Kreis und Koordinatorin des Netzwerks erläutert, sind viele Arbeitnehmer oder Berufstätige schon vollauf damit beschäftigt, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen. „Seltener hören wir, dass Mitarbeitende ihre pflegebedürftigen Eltern versorgen“, obgleich dies längst schon gesellschaftliche Realität ist.

„Wir wollten aber nicht den pflegenden Angehörigen die Bürde auferlegen, selbst auf ihre schwierige Situation hinweisen zu müssen. Denn dann gewinne man schnell den Eindruck, es handele sich wirklich nur um vereinzelte Fälle. „Wir sind“, so Christa Beermann, „daher an Firmen, Behörden und Unternehmen herangetreten und haben sie dafür gewonnen, Lösungswege gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden zu entwickeln“.

Das „Netzwerk W“ hat das Thema hartnäckig und unbeirrt in der öffentlichen Wahrnehmung verankert und war dabei außerordentlich erfolgreich: Die Hattinger Wohnungsgenossenschaft und das Versorgungsunternehmen AVU aus Gevelsberg waren vor zehn Jahren die ersten Einrichtungen, die eine solche Vereinbarung unterzeichneten; die Stadtverwaltung Schwelm ist nun das 36. Mitglied.

Lösung, um Situation zu verbessern

All diese Verwaltungen und Seniorenheime, Kliniken und Bildungseinrichtungen, Banken und Industrieunternehmen erarbeiten mit ihren Beschäftigten Lösungen, um die Situation von pflegenden Angehörigen in ihrem Hause zu verbessern. Inzwischen setzt sich immer mehr auch die Erkenntnis durch, dass Familienfreundlichkeit – und dazu zählt auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege – bei der Gewinnung von Fachkräften ein Wettbewerbsvorteil sein kann.

Bürgermeister Stephan Langhard unterstützt diesen Weg für die Stadtverwaltung nachdrücklich. Als Schwelms Gleichstellungsbeauftragte Anke Steger ihm die Möglichkeit zur Teilnahme an der Kampagne aufzeigte, schlug das Stadtoberhaupt ein.

Bei „Null“ fängt das neue Kampagnen-Mitglied aber keinesfalls an. In der Schwelmer Kommunalverwaltung ist man sich seit langem der Tatsache bewusst, welchen Spagat auch hier Mitarbeitende machen, die ihren Beruf und die Pflege von Angehörigen vereinbaren müssen. So hatte Anke Steger in diesem Jahr schon ein Seminar über die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf organisiert und gemeinsam mit Sascha Kron, Koordinator des Seniorenbüros, durchgeführt. Es war im Handumdrehen belegt – von pflegenden Angehörigen, die Einzelfälle wären, kann also auch hier nicht die Rede sein.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Und man macht im Rathaus weiter Nägel mit Köpfen: Um das Thema systematisch zu betrachten und bei Bedarf unterstützende Angebote für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Schwelm zu entwickeln, führte die Stadtverwaltung bis Mitte Dezember eine von der Gleichstellungsstelle angestoßene Mitarbeitendenbefragung zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf durch. Es wird ermittelt, wie viele Mitarbeitende der Stadtverwaltung Schwelm Beruf und Pflege übereinbringen müssen, wie belastet sie sich dadurch fühlen und was ihnen helfen würde, diese Doppelbeanspruchung besser zu meistern. Dazu wurde in Kooperation mit der Hochschule für Gesundheit in Bochum ein Fragebogen entwickelt. Studentinnen des Masterstudiengangs „Gesundheit und Diversity in der Arbeit“ der Hochschule für Gesundheit werden die Befragung durchführen und auswerten. Unterstützt werden sie durch die Gleichstellungsbeauftragte, die Pflegeberaterin, die Personalentwicklung und den Personalrat.

Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie an Lokalredaktion, Römerstraße 3, 58 332 Schwelm oder per E-Mail an schwelm@westfalenpost.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm