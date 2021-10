Physikanten bei Kulturgemeinde Ennepetal

Ennepetal. Die Physikanten bringen bei der Kulturgemeinde Ennepetal sogar die Gurken zum Leuchten.

Eigentlich weiß man ja was kommt, dennoch steigt die Spannung, denn in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums zucken Blitze in den Saal. Die Physikanten sind wieder da, und es wird für die vielen Besucher der Kulturgemeinde-Veranstaltung ein interessanter und amüsanter Abend. Zuvor jedoch hatte Physikant Rainer dem Publikum Arbeit verschrieben.

Eine Laola-Welle ist angesagt, und als sie erfolgreich absolviert ist, stehen die Elektrizität und das Geheimnis um die Kraft des Stroms im Mittelpunkt. Der junge Jonas aus dem Publikum lässt zunächst mit eigener Kraft Glühbirnen und LED’s leuchten. Bonbons und der einsetzende Beifall sind sein Lohn. Dann geht es los. Der Herr Professor erscheint im weißen Kittel. Er, der den Wissenschaftler gibt, ist zurückhaltender als Rainer, der mehr Spaßmacher ist, für den Comedy-Anteil der Show sorgt und sogar mit einer Tanzeinlage unterhält. Ist wieder ein Experiment beendet, hat sich einmal der leichte Ozon-Geruch im Saal verflüchtigt, dann kommentiert er gelassen: „So einfach ist das!” Tatsächlich kann auch der, der einst als Schüler im Physikunterricht schönsten Träumen nachging, einiges verstehen.

Das ist auch mit ein Sinn der Physikanten-Show und deswegen sind die Akteure auch in Wissenschaftssendungen so gefragt. Eine Blitzabstimmung im Saal per Handzeichen ergab, dass Physik bei den meisten nicht gerade Lieblingsfach war. Am Freitagabend ging es auch über schöne wundersame Umwege, um so ganz nebenbei für den effizienten Einsatz von Strom zu werben. Ein nicht alltägliches Bild faszinierte: eine von Gabeln gut festgehaltene Salzgurke wurde unter Strom gesetzt. Was passierte? Sie leuchtete gelb. Die Wärme hatte der Gurke das Salz entzogen. So einfach ist das. Da wurde einmal flüssiger Stickstoff eingesetzt. Rauch, Feuer und Wasser wurden zum Bühnenerlebnis und hin und wieder knallte es. Schließlich hatte ja die Kulturgemeinde einen Knaller versprochen, wie auch im Jahre 2019. Als am Schluss der Beifall verklungen war, überreichte Stefan Juchert, der 2. Vorsitzende der Kulturgemeinde, den Akteuren je einen Höhlentrunk und gab dabei zu verstehen, die Physikanten noch einmal gerne in Ennepetal zu erleben.