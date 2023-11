Pilzsuche in Ennepetal: „Wie Ostereiersuche für Erwachsene“

Ennepetal Ennepetal hat Pilzsammlern viel zu bieten. Wer auf die Suche nach schmackhaften Exemplaren gehen möchte, sollte einige Regeln beachten.

„Die Suche nach Pilzen ist wie die Ostereiersuche für Erwachsene, nur das man nicht weiß, ob wirklich etwas versteckt ist“, sagt der Pilzsachverständige Benedikt van Acken. Wer sich an der Pilzsuche in Ennepetal versuchen möchte, sollte einige Grundregeln beachten.

Läuft man zurzeit durch den Wald, wird einem vielleicht aufgefallen sein, dass überall Pilze aus dem Boden schießen. Innerhalb von wenigen Tagen strecken sie ihre kleinen Köpfchen an die Luft. Sicherlich hat sich jeder schon mal gefragt, ob die Pilze, an denen man vorbeiläuft, eine Delikatesse in der Pfanne wären. Doch ohne das nötige Wissen ist das Pilzesammeln ein gefährliches Unterfangen. Die meisten kennen ein, zwei Pilzarten, die sie sicher bestimmen können. Doch wer mehr Pilze sammeln und gleichzeitig auf der sicheren Seite stehen will, kommt nicht daran vorbei, sich ausreichend Wissen anzueignen.

Doch wie erlangt man das nötige Wissen? Bestimmungsbücher sind sicherlich hilfreich, doch sehen Pilze in Wirklichkeit nicht immer wie die perfekten Abbildungen in den Büchern aus. Eine sicherere Möglichkeit besteht also darin, bei einer Führung eines Pilzsachverständigen mitzumachen. „Man sollte drei Führungen bei drei verschiedenen Pilzsachverständigen belegen“, erläutert Benedikt van Acken, erst dann sei man ausreichend vorbereitet und kenne genug Pilzsorten, um keine Fehler zu machen. Man sollte sich zu 100 Prozent sicher sein, welchen Pilz man gefunden hat, bevor er gegessen wird.

Organisiert von Klutertwelt und AG Wandern

Benedikt von Acken ist Pilzsachverständiger der Heimvolkshochschule der Katholischen Arbeitnehmerbewegung im Erzbistum Paderborn (HVHS) und vermittelt Wissbegierigen die Grundlagen der Pilzsuche. Für die Pilzwanderungen im nächsten Jahr sollte man sich übrigens schnell anmelden, da sie aufgrund ihrer Beliebtheit schnell ausgebucht sind. In Ennepetal werden die Wanderungen von der Klutertwelt in Kooperation mit der AG Wandern angeboten und von Anke Wippich organisiert.

Benedikt van Acken erklärt beim Streifzug durch die Natur auch, welche Pilzarten gefährlich sind. Foto: Christina Böck / WP

Direkt zu Beginn der Tour erklärt der Experte: „Pilze, die weder Pflanzen noch Tiere sind, bilden eine eigene Gattung innerhalb der Natur.“ Der eigentliche Pilz befinde sich unter der Erde und könne sich über mehrere Meter erstrecken. Der Fruchtkörper an der Oberfläche ist für die Verbreitung der Sporen des Pilzes verantwortlich.

Im Herbst, wenn es regnet und es windig wird, sind die Bedingungen für die Sporen am besten und die Fruchtkörper schießen an die Oberfläche. „Ab September kann man losgehen und Pilze suchen, bevor die gefallenen Blätter den Boden so hoch bedecken, dass man die Pilze nicht mehr findet. Wenn es zu trocken oder zu warm ist, kann sich die Pilzsaison aber auch verschieben“, erklärt van Acken. „Am besten sucht man Pilze im Mischwald“, erläutert er weiter.

Gefährliche Knollenblätterpilze

Viele Pilzsorten wachsen bevorzugt an Bäumen oder auf Totholz und lassen sich deshalb nicht einfach im Garten züchten. Die Champignons, die im Supermarkt zu kaufen sind, wurden speziell gezüchtet. „Wiesen-Champignons wachsen bevorzugt auf Wiesen, auf denen Kühe, Ziegen oder anderes Vieh gehalten werden, da sie einen nährstoffreichen Boden benötigen“, erklärt Benedikt van Acken. „Aber grundsätzlich sollte man sich von Lamellenpilzen zu Beginn fernhalten, unter ihnen gibt es viele giftige und sogar tödliche Pilze. Röhrenpilze auf der anderen Seite sind sicherer, von ihnen gibt es nur wenige gefährliche Arten.“ Ein Beispiel für einen Röhrenpilz ist der Steinpilz, der bereits seit dem Mittelalter geschätzt wird.

Die gefährlichsten Pilze sind die Knollenblätterpilze. „Knollenblätterpilze sind daran zu erkennen, dass sie unten nicht spitz zulaufen, sondern eine Art Knolle haben, die durch ein Häutchen von dem darüberliegenden Stiel getrennt ist“, erklärt der Experte und erläutert, dass auch der bekannte Fliegenpilz zu den Knollenblätterpilzen gehört.

Findet man allerdings einen Fliegenpilz, sollte man nicht einfach daran vorbeilaufen, sondern sich die nähere Umgebung genauer anschauen. „Der Fliegenpilz ist ein Indikator für einen guten Pilzstandort. Häufig findet man in der Nähe beliebte Speisepilze“, weiß Benedikt van Acken.

Abputzen statt abwaschen

Neben den Knollenblätterpilzen ist auch der Kahle Krempling ein Pilz, von dem man lieber die Finger lassen sollte. Obwohl er lange Zeit als Speisepilz betrachtet wurde, löst er bei einigen Menschen einen allergischen Schock aus und führt dann häufig zum Tod. „Es gibt das Sprichwort: ,Man kann jeden Pilz einmal essen‘. Das stimmt jedoch nicht, der Kahle Krempling führt erst nach mehrmaligem Verzehr zur Überreaktion des Immunsystems“, warnt der Pilzsachverständige.

Der Pilzsachverständige Benedikt van Acken zeigt den Teilnehmern, wie Pilze gereinigt und zubereitet werden sollten. Foto: Christina Böck / WP

Hat man die wichtigsten Regeln gelernt und einige Zeit im Wald mit der Suche nach den schönsten Exemplaren verbracht, fehlt nur noch die richtige Zubereitung, um die Ausbeute auch richtig genießen zu können. „Es ist wichtig, die Pilze nicht mit Wasser abzuwaschen, da sie sich sonst vollsaugen und an Geschmack verlieren. Stattdessen sollte man die Pilze abputzen und dann auf Daumennagelgröße kleinschneiden“, erklärt van Acken die Geheimnisse der richtigen Pilzzubereitung. „Alle Pilze müssen grundsätzlich mit hoher Hitze gebraten werden, wobei die Pfanne trocken bleiben sollte, bis die Pilze braun sind“, sagt der Pilzexperte. Zum Schluss noch mit Zwiebeln, Petersilie, Schnittlauch, Salz und Pfeffer garnieren und schon ist das leckere Gericht aus dem heimischen Wald fertig.

